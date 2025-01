Murió una motociclista tras ser embestida por un móvil de Gendarmería

Un siniestro vial en la intersección de Liniers y Casilda dejó como saldo la muerte de una mujer de 37 años y heridas en su hija de 6 años. Ocurrió cuando la mujer, que circulaba en motocicleta con su hija, fue embestida por un patrullero de la Gendarmería Nacional.

Los familiares de la víctima se encuentran en la escena del accidente, esperando respuestas. Una vecina que presenció el hecho relató: "Escuchamos el golpe, no se escuchó ninguna frenada. La invistieron y no trataron de frenar".

Además, comentó sobre la llegada tardía de la ambulancia, que demoró más de media hora en llegar, y la falta de asistencia inmediata por parte de los gendarmes en el lugar.

La vecina también destacó la actitud de la médica que llegó en la ambulancia: "La médica llegó como si no pasara nada, se bajó de la ambulancia y dijo ¡ay, qué pasó!". La falta de recursos en la ambulancia complicó aún más la situación, ya que no pudieron asistir adecuadamente a la niña, quien tuvo que ser llevada al hospital por los vecinos.

El padre de la víctima, que llegó desde Mendoza tras recibir la noticia, expresó su dolor al móvil de Cadena 3 Rosario: "Me avisan urgente y me dicen que se cortó la negra. No puede ser". Además, se mostró frustrado con la respuesta de los gendarmes, quienes afirmaron que la mujer había chocado el patrullero.

"No puede ser nunca que mi hija choque a esto", afirmó el padre, cuestionando la versión oficial del accidente.

Los testigos y familiares insisten en que la motociclista no podría haber estado a alta velocidad en el momento del siniestro, dado que la calle por la que venía es corta y se corta rápidamente. Hasta el momento, no hay cámaras en la zona que puedan esclarecer los hechos, lo que complica la investigación.

Informe de Agostina Meneghetti.