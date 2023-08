Marcha para exigir justicia por el joven asesinado mientras paseaba a su perra

En un estridente acto de protesta, los familiares de Laureano Gabriel Cardozo, el joven de 24 años que fue trágicamente asesinado mientras paseaba a su perro en un barrio del sur de Rosario , salieron este martes por la tarde a las calles para exigir justicia por su muerte.

La vida de Laureano fue arrebatada el viernes pasado, mientras disfrutaba de un tranquilo paseo cerca de las calles Flammarión y Lamadrid, un disparo ejecutado desde un automóvil le quitó la vida.

A pesar de ser rápidamente trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), las heridas de bala en su tórax y mano izquierda resultaron fatales.

A las 16:30 de este martes, desde el cruce de la avenida Arijón y Paraguay, comenzó el recorrido a pie con dirección al Centro de Justicia Penal, ubicado en Sarmiento y Rueda. La unión de amigos, familiares y ciudadanos se expresó bajo una consigna clara: pedir justicia para Laureano.

La movilización busca no solo reclamar por el esclarecimiento de este crimen, sino también enviar un mensaje contundente en contra de la impunidad y la violencia.

“Fue víctima de confusión. Ya no queremos más Laureano, no queremos que pase más nada, queremos vivir tranquilos, no se puede vivir así, con tanta inseguridad. Esta batalla quiero que la ganemos entre todos, juntos, tenemos que poner cartas en el asunto”, dijo Angel, hermano de Laureano, al móvil de Cadena 3 Rosario.

Y agregó: “Hoy nos toca a nosotros, ¿no puede tocar a algún familiar de algún juez, de algún policía? Hasta que a ellos no les pase, no van a entender cómo nos partieron el alma, nos mataron en vida. Dejó a su hijita, no la pudo disfrutar el Día del Niño”.

En cuanto a las motivaciones del crimen, afirmó: “Quiero dejar claro que mi hermano no tiene problema con nadie, no tuvo amenazas de nadie, no tenemos problema con nadie y yo no quiero que digan como tapan lo de todas las víctimas, ajuste de cuenta; es mentira porque eso hacen y se lavan las manos”.