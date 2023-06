Los Rancheros: "Nuestras canciones ya perdieron dueño, son de la gente"

Los Rancheros continúan con su “Tour 30 aniversario” girando en Argentina y varios países de Latinoamérica. El grupo integrado por Meno Fernández (guitarra y voz), Julián Meza (bajo y coros), Riqui González (batería y coros), Manu Pineda (teclados y coros) y Sergio Boaglio (guitarra y coros) se presenta en Rosario luego de cuatro años. La cita es este sábado 1 de julio, en el Centro Cultural Güemes.

En la previa del show, la voz cantante de Meno Fernández habló con Viva la Radio por Cadena 3 Rosario y repasó la increíble trayectoria de esta banda con canciones que han marcado un estilo característico y propio, difícil de encasillar, a la vez que adelantó cómo será la “celebración”.

Actualidad. “Preparándonos para visitar este Rosario tan querido, hace mucho que no vamos. Rancheros es una máquina de girar y recorrer regiones de nuestro país, sobre todo de Latinoamérica, estamos en una celebración de 30 años de carrera ininterrumpidos. Felices de todo lo que está sucediendo, de lo que nos brinda la gente”.

Vox populi. “Hicimos un álbum hace un par de años que se llama Canción sin tiempo, y refleja lo que sentimos: son canciones que se eternizaron y andan dando vueltas por la vida. En una plaza, fogones, una peña o karaoke. Se hicieron tan populares que ya perdieron dueño, son de la gente. A través del tiempo tuvimos esa suerte, dios sabrá por qué”.

Lo genérico. “Es difícil el género. Agarro la guitarra y canto canciones. Los Led Zepellin decían siempre esa frase: la canción es la misma, cuando la canción es buena y tiene condimento, rinde. Somos un grupo cancionero, no me quiero enrolar ni en rock ni pop ni romántico. Hacemos canciones para la gente. El rock nació en argentina haciendo balada. No es todo rock, es todo canción. Y los rancheros supimos ver reverdecer ese hecho original de la canción”.

Grupo. “Es loco porque no tenemos relación familiar, somos gente que nos encontramos para hacer música. Nunca tuvimos una pelea, nunca discutimos por egos, cada uno valoramos la importancia y el lugar que tiene cada uno en el grupo y eso hace que nos mantengamos”.

Entrevista de Rodrigo Ipolitti y Cecilia Moro.