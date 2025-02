La aspirina diaria en mayores de 60 años: ¿Es realmente necesaria?

El cirujano cardiovascular Fernando Cichero, presidente del Instituto de Trasplantes de Buenos Aires, abordó la costumbre de muchos mayores de 60 años de tomar aspirina diariamente. "La automedicación en Argentina es un problema histórico", sostuvo en diálogo con Siempre Juntos por Cadena 3 Rosario.



Según el médico, la aspirina, conocida como ácido acetilsalicílico, se utiliza como antiinflamatorio, pero su efecto más significativo es como antiplaquetario. "Se empezó a utilizar sistemáticamente en todos los pacientes que se les coloca un stent", explicó.



El doctor aclaró que no todas las personas mayores necesitan tomar aspirina. "Si tengo factores de riesgo cardiovasculares, mayor de 60 años, hipertenso, dislipidémico y diabetes tipo 2, eso sí o sí tienen que tomarlo", indicó.



Sin embargo, el especialista advirtió: "Si soy hipertenso, nada más, y no tengo antecedentes de dolor o fatiga, y tengo el colesterol normal y no tengo diabetes, no hay que tomarlo".



En ese sentido, el cirujano también mencionó los riesgos de la automedicación. "Todo remedio es veneno, depende de la dosis", enfatizó. Además aconsejó que la aspirina debe ser tomada bajo indicación médica, ya que puede causar efectos adversos como úlceras.



Por último, Cichero destacó la importancia de informar a los pacientes. "Cuanto más sepa la gente, mejor", concluyó, enfatizando que la educación en salud es fundamental para evitar complicaciones.



Entrevista de Fernando Carrafiello.