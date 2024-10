Incendio en zona oeste: un vecino enfermo rescatado y su versión del origen.

Un devastador incendio se desató en una fábrica de plásticos en la intersección de Montevideo y Colombia, en la zona oeste de Rosario, generando una densa columna de humo visible desde varias cuadras de distancia.

El siniestro comenzó alrededor de las 20:10 y, según informes preliminares de la policía, se originó en un establecimiento que acumula grandes cantidades de material plástico. Los bomberos se encuentran trabajando intensamente para controlar las llamas y evitar que el fuego se propague a las viviendas linderas.

Un vecino, que vive justo al lado de la fábrica, compartió su experiencia con el móvil de Cadena 3 Rosario. “Estaban transeúntes que han pasado, me han dicho que había gente al costado de la vía quemando cable puntualmente. El fuego se trasladó adentro del predio que estaba una fábrica clandestina que acumula plástico”, relató el hombre.

Además, expresó su preocupación: “Soy el que se lleva la peor parte porque vivo bien lindero en la fábrica. Estuve acostado, porque estoy enfermo, y me sacó la policía de mi casa. Pero la verdad que si no hubiese sido por ello, no sé qué hubiese pasado”.

Cuando se le preguntó sobre el estado de su vivienda, el vecino respondió: “Todavía no sé cómo está mi casa porque no llegué. Pero me dijeron los vecinos que está bien, gracias a Dios. Está bien, pero todavía no está controlado el fuego del todo”.

Informe de Jonatan Raimundo.