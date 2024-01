Hallaron en la calle a un hombre asesinado a cuchillazos

Un hombre muerto fue hallado en Juan Manuel de Rosas al 3600, entre las calles Pasaje Casablanca y 24 de Septiembre, zona sur de la ciudad.

El primer reporte del SIES (Sistema Integral de Emergencias Sanitarias) dio cuenta de que la víctima tenía heridas cortopunzantes en el cráneo, el tórax y el abdomen.

La primera hipótesis es que el fallecido fue asesinado a cuchillazos. Lo encontraron cerca de las 5 de este miércoles.

El móvil de Cadena 3 Rosario, en Radioinforme 3, contó que los vecinos del lugar no conocen a la víctima. El cuerpo estaba tapado con una sábana.

“Estuve hasta las 3. No vi a nadie acá en el barrio. No se escuchó nada ni andaba nadie. Esto es re tranquilo gracias a Dios. Acá gente desconocida no anda. Es una sorpresa”, contó una vecina.