Los aumentos en los colegios privados de Rosario podrían alcanzar el 60%

El regreso a clases en la provincia de Santa Fe está a la vuelta de la esquina, y con él, los padres comenzaron a analizar las posibles subas en la educación privada. En ese marco, se conoce que aún no está cerrada la paritaria de 2023, con un reclamo puntual de parte de los docentes para con el Gobierno por la cláusula gatillo. Además, se deberán sentar a negociar los incrementos de 2024.

Por ese motivo, Alejandro Saba, representante de la Federación de Colegios Privados de la Provincia, explicó en diálogo con Hernán Funes que hasta la fecha no hay estimaciones de posibles subas. “Estamos en una situación en la que aún no ha habido aumentos salariales, por eso, la cuota no tiene variación para el mes de febrero”, añadió.

Saba atendió que “no hay parámetros”, pero queda “negociar hacia adelante, considerando la lógica y los ajustes que deberían haber para compensar”. “Los ajustes tendrían que estar en un orden del 50 o 60 por ciento. A partir de ahí existen topes de lo que se puede aumentar. Cada colegio conoce la realidad de su comunidad”, añadió en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

En la ciudad, las tarifas de las instituciones privadas que tienen subsidios estatales “van de 23 mil pesos a 80 mil pesos”, mientras que “los que no, superan ampliamente esas cifras”.

Por último, Saba pidió a los padres que en caso de complicaciones para hacer frente a los aumentos se acerquen a los colegios para comunicar su problemática y buscar una solución: “Siempre podemos contemplar las distintas situaciones, y se trata que el alumno permanezca en el sistema”.