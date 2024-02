Gremios docentes ponen en duda el inicio de clases: "No prepararía la mochila"

Juan Pablo Casiello, secretario general de la seccional rosarina de Amsafe (Asociación de Magisterio de Santa Fe), y su par de Sadop (Sindicato Argentino de Docentes Particulares), Martín Lucero, advirtieron que la paritaria está lejos de cerrarse favorablemente.

Ante este panorama, ambos gremios que negocian con el gobierno provincial pusieron en duda el inicio de clases, previsto para el próximo lunes 26 de febrero.

Radioinforme 3 Rosario Casiello: "Todo indica que no comenzarían las clases" Audio

Casiello, en contacto con el móvil de Cadena 3 Rosario, en Radioinforme 3, explicó: “Con este panorama todo indica que no comenzarían las clases. La gran mayoría de los salarios están por debajo de la pobreza”.

Siempre Juntos Rosario Lucero: "Yo no prepararía la mochila" Audio

Además, Lucero, en Siempre Juntos, avisó: “Yo no prepararía la mochila. No veo que estén las condiciones para que empiecen las clases. No vamos a tener aumento en el salario, sino un recorte”.