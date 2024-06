Ex piloto sobre el motociclismo infantil: "Es algo que le nace al chico"

El piloto rosarino Lorenzo Somaschini, de nueve años, se encuentra en estado grave pero estable tras sufrir un accidente en el circuito Interlagos de Brasil. El incidente generó un fuerte debate sobre la seguridad y los riesgos asociados con el motociclismo infantil.

El último parte de salud difundido en la tarde de este domingo indicó que Lolo "sigue en estado grave, bajo observación y atención médica intensiva". "Somaschini superó las 48 horas de ocurrido el accidente y no empeoró su salud manteniéndose estable y con signos vitales controlados. Se aguarda por novedades sobre una esperanzadora recuperación", concluyó.

Guillermo Urdiales, ex piloto de motos y tío de la joven promesa del motociclismo Benjamín Urdiales, ofreció su perspectiva sobre la situación en diálogo con Alberto Lotuf en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario. Según Urdiales, "todos sabemos que en el motociclismo o el automovilismo, siempre está el riesgo de un accidente fuerte". En ese marco, aseguró que los niños comienzan a competir desde muy temprana edad con "motores limitados" para aprender las reglas del deporte.

Sobre la comparación entre la seguridad del automovilismo y el motociclismo, Urdiales afirmó: "Es más peligroso el motociclismo, no olvidemos que estamos sobre dos ruedas y el auto es cuatro ruedas". También se refirió a la importancia de comenzar temprano en el deporte motor: "He visto comentarios que los chicos por qué no arrancan a los 18 años en moto porque con 18 años no aprendes más".

"Ningún padre va a obligar al hijo a correr, es algo que nace como al chico que le gusta jugar a la pelota, hay chicos que les gusta correr en moto, correr en karting, y así se inicia, es como todo deporte", remarcó.

En la misma línea, Urdiales detalló que el motociclismo es de “alto riesgo”, y “todos sabemos cuando subimos a una moto". "Los padres también están en conocimiento cuando firman la autorización para que su hijo compita, saben lo que están firmando”.