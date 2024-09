En Rosario, Caputo aseguró: "El semáforo que era rojo ahora es verde"

Hernán Funes

Luis “Toto” Caputo, ministro de Economía de la Nación, visitó este viernes la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). Llegó con su ascendente vice José Luis Daza y Federico Furiase, director del Banco Central. Antes de su disertación, cumplió con la reunión cerrada prevista por el 140° aniversario de la entidad bursátil.

El encuentro se concretó con los ministros provinciales Pablo Olivares (Economía) y Gustavo Puccini (Desarrollo Productivo), junto a Miguel Simioni (presidente de la BCR) y todos los directivos de la Bolsa. Asistieron representantes de Swift, Paladini, General Motors, Sancor, San Cristóbal, John Deere, La Cumbre y otras firmas.

Finalmente, salió a un auditorio con más de 900 asistentes. Entre ellos, muchos jóvenes estudiantes o militantes de La Libertad Avanza, entusiasmados con escuchar el rumbo del gobierno del presidente Javier Milei.

Las principales declaraciones de Caputo en Rosario:

“Todo coincidimos en que estamos empezando a ver la recuperación en sectores como la industria automotriz y el comercio. El semáforo que era rojo ahora es verde. Estamos cumpliendo con la baja de impuestos. Las regulaciones están colapsando. Federico (Sturzenegger) hace un trabajo extraordinario”.

“Tenemos un programa diseñado desde la consultoría privada, antes de estar en el Gobierno, y vamos a un esquema de competencia de monedas donde la fuerte va a ser el peso. Los dólares van a sobrar”.

“El blanqueo no tiene fin recaudatorio. Es para sacar los dólares del colchón para empezar a usarlos. Eso va a generar movimiento en la economía y mayor recaudación y podremos bajar más impuestos. A mí me decían que no agarre porque la norma es que el primero es el que se incendia. Pero la convicción es que tenemos un programa”.

“Éste es un Gobierno -el de Milei- elegido para hacer. Y terminamos con la emisión, los piquetes, los intermediarios de la pobreza y la inseguridad. Rosario sabe que con el trabajo conjunto de Patricia Bullrich y los gobiernos locales es otra Rosario”.

“Con excepción de las gobernadas por el kirchnerismo, todas las provincias buscan el equilibrio fiscal. Santa Fe y Entre Ríos son ejemplo de eso. Ya nadie se come el verso de que se puede gastar lo que no hay. Y eso da relaciones sanas. No se puede arreglar en nueve meses lo que no se hizo en 100 años. Pero estamos en otra Argentina, no se puede negar”.

Además, se refirió al proyecto de Santa Fe de administrar rutas nacionales. Sin confirmar el traspaso, valoró: “Probablemente lo hagan mejor que nosotros”.

“¿En serio vamos a insistir con que Argentina gane competitividad devaluando? Me pongo de mal humor cuando escucho a los economistas decir eso. La manera es bajando impuestos y para eso necesitamos superávit. Estamos en camino”.

“Retenciones está en Top 3 de impuestos que hay que sacar con Impuesto al Cheque e Ingresos Brutos. La ventaja de tener una situación macroeconómica sólida es que no va a haber crisis. O sea, ese riesgo ya está eliminado. Las crisis se producen cuando la situación macroeconómica es débil, que fue el caso argentino durante los últimos 123 años. Entonces, esa situación ya no está, no se va a dar más. Entonces puede haber cierta volatilidad, pero no va a haber crisis”.

“El RIGI viene bárbaro, fuertísimo. Los anuncios exceden los 50 mil millones de dólares. Tenemos minería, energía, siderurgia, automotrices”.

“El FMI quiere que Argentina salga adelante. Tenemos pendientes dos revisiones y después está la opción de un nuevo programa, que es pedir plata adicional. Ojalá no necesitemos hacerlo. Para nosotros la prioridad es recomponer el balance del Banco Central”.

El proceso de la Hidrovía Paraná-Paraguay para 2025: “Lo vamos a tener finalizado. Sean más que optimistas. Estamos pensando en una licitación internacional para 30 años prorrogable a 30 más, con riesgo 100% privado. Vamos a tener listos los pliegos a fin de año, apertura de sobre en mayo y adjudicar la nueva concesión en el tercer trimestre”.

Cerró con una coincidencia con el flamante vice Daza al remarcar que “Argentina puede ser en los próximos 30 años el país que tenga mayor éxito en el mundo”. Y dejó un mensaje a los empresarios: “Ustedes pueden saber que cuentan con nosotros. Nosotros queremos contar con ustedes”.