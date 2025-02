Dos mujeres mayores cayeron en un pozo y las rescató un vecino: "No dudé".

Una dramática situación se vivió en la intersección de las calles Carriego y Urquiza, en Rosario, cuando dos mujeres de 95 y 85 años cayeron en un pozo lleno de agua tras el colapso del suelo de su vivienda.

El incidente, que pudo haber tenido consecuencias fatales, fue mitigado por la rápida acción de un vecino, Emiliano, quien no dudó en lanzarse al agua para rescatarlas.

"Cuando las vi, no dudé, me tiré adentro y las pude acomodar para que puedan subir por la escalera", relató Emiliano al móvil de Cadena 3 Rosario.

La situación fue desesperante, ya que el agua alcanzaba gran profundidad y las mujeres, atrapadas, se aferraban a lo que encontraban a su alrededor. "Una estaba agarrada y la otra sostenida por un caño de agua", detalló el vecino.

El pozo, aparentemente, se había formado debido a la acumulación de agua por las lluvias y el deterioro del suelo con los años. "Yo quise hacer base en el piso y pasé de largo, me llené de agua hasta arriba", contó Emiliano, evidenciando la peligrosidad de la situación. Afortunadamente, alguien lanzó una escalera al interior del pozo, lo que permitió al rescatista mantenerse firme y sacar a las mujeres con vida.

Las víctimas, vecinas de la zona de toda la vida, se encontraban visiblemente afectadas tras el incidente. "Estaban nerviosas, imaginate, con esa edad y el agua hasta el cuello, lleno de bichos y de cosas", describió. Se estima que estuvieron atrapadas en el agua entre 10 y 20 minutos antes del rescate.

Poco después del dramático salvataje, arribaron los bomberos y servicios de emergencia. Aunque las mujeres no sufrieron lesiones, fueron atendidas por precaución debido al shock emocional. "Golpes no tenían, pero estaban muy shockeadas", confirmó Emiliano.

Al ser consultado sobre su heroico accionar, el vecino restó importancia a su valentía. "Yo no me considero héroe, pero son mis vecinas de toda la vida. Cuando vi que de arriba no podían sacarlas, me metí", afirmó humildemente.

Informe de Agostina Meneghetti.