Diego Giuliano: "Hoy cambia la relación de poder, es un día lindo para todos"

El ministro de Transporte, Diego Giuliano, votó este domingo por la mañana en Rosario y afirmó al móvil de Cadena 3 que se trata de “un deber cívico” y que “es un día lindo para todos”.

“La democracia es lo que nos mueve, aquí estamos. Hoy cambia la relación de poder, lo de siempre es que autoridades, legisladores que deciden por nosotros, hoy decidimos por ellos y esto es un hecho impactante de la vida democrática”, dijo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El funcionario nacional agregó que en estas PASO se opta entre “los candidatos que van a ser elegidos por el pueblo para los distintos cargos en la provincia de Santa Fe” que es “muy grande en todos los aspectos de su vida social hoy un momento importantísimo”.

En al tono de la campaña, consideró: “Uno siempre quisiera decir es buena, pero no ha sido así: mucha agresión y violencia en las palabras. La verdad que no alimenta, destruir al otro, intentar eliminarlo, esto no debería ser así. La vida democrática requiere saber que uno no tiene toda la verdad, están las mayorías y las minorías”.

En esa línea, apuntó a que la oposición tuvo “acusaciones cruzadas que están en un solo sitio”, en referencia a Juntos por el Cambio, ya que “en Unión por la Patria no se ve esto”.