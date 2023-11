Día del hombre: ¡Varones a chequearse!

Lucas Correa

El 19 de noviembre se conmemora un día bastante particular en todo el mundo: el día internacional del hombre. La fecha no refiere al hombre como especie, ser humano, sino al hombre en cuanto masculino. La idea de la jornada -que se extiende a todo el mes- es crear conciencia sobre la salud masculina ya que numerosos estudios en distintas partes del globo indican que los varones van mucho menos que las mujeres a hacerse chequeos y que afecta directamente en la calidad y expectativa de vida.

La efeméride de por sí no es muy conocida y en Argentina este año quedó totalmente opacada dado el ballotage y el triunfo de Javier Milei pero no por eso deja de ser una instancia importante para reflexionar acerca de la importancia del chequeo, el control y la detección temprana de cualquier inconveniente. Y antes que se vaya “el mes azul”, como decidieron ponerle de nombre, aquí van algunas breves recomendaciones del Profesor, Doctor Lelio Zeno, Jefe de Cirugía del Sanatorio Parque, con 45 años de trayectoria profesional, 40 años como docente universitario y tantas capacitaciones que la mera biografía nos llevaría numerosas páginas.

¿Es cierto que los hombres vamos menos al médico?

Sí, realmente es así, sobre todo en lo que se refiere a chequeos. Si partimos de la base que las principales causas de muerte en el mundo son la enfermedad cardiovascular, el accidente y el cáncer. Sobre la enfermedad cardiovascular no voy a hablar porque no me compete pero sabemos que los factores de riesgo coronario conocidos por todos son el estrés, la epidemia, el cigarrillo, la hipertensión. La segunda causa es el accidente: podemos prevenirlo pero cuando te toca, te toca. Y la tercera es el cáncer. En el varón, el cáncer número uno es el de próstata, el segundo es el de pulmón y el tercero es el de colon. En cambio en las mujeres, el primero es el de mama, el segundo es el de útero y tercero también colon (salvo las fumadoras que también tienen cáncer de pulmón). Entonces en la urología hablamos del chequeo periódico para la detección precoz no para la prevención porque el cáncer de próstata no se previene sino para llegar a un diagnóstico precoz

¿Cuáles son los factores predisponentes del cáncer de próstata?

Tener 50 años o más o tener un familiar de primera línea (padres o hermanos) con cáncer de próstata. Usualmente el chequeo prostático empieza a los 50 años y consiste en el antígeno prostático específico que es un análisis de sangre específico de patología prostática, no de cáncer. O sea, cuando está aumentado hay posibilidad de que haya un cáncer de próstata pero también otras enfermedades benignas que pueden alterarlo por lo que es necesario el tacto rectal de manera anual hecho por un especialista urólogo. Si el tacto y el PSA (Prostatic Specific Antigen) son normales, nosotros podemos descartar esta patología maligna. Con un sólo examen no basta. Hay gente que dice ‘si tengo el análisis normal no tengo que hacerme el tacto’: hay un 15% de varones con un PSA por abajo de 4 (normal es de 0 a 4 gramos) y tienen un cáncer de próstata. Generalmente son los más agresivos los que no mueven el PSA, entonces hay que hacer el tacto de manera anual lo mismo que el ginecólogo revisa la glándula mamaria o hace el papanicolau para detectar frecuentemente el cáncer de mama o el cáncer del cuello uterino.

Con frecuencia, en los varones vos tenés razón, no hay tanta conciencia y hay mucha broma al respecto cómo va a ser el tacto empiezan los chistes, claro.

Eso te iba a preguntar ¿por qué pensás que los varones vamos menos al médico a hacernos chequeos?

Sí, precisamente por eso, por esa causa de machismo y demás, pero bueno es una cosa rápida, sencilla primero el PSA y con el PSA concurrí al urólogo para que te haga el tacto.

¿Vos crees que esta tendencia de que el varón vaya poco se mantiene o se está revirtiendo?

Sí, por supuesto. Anoche hablamos de esto en una charla en el Círculo Médico. Cuando me recibí de médico el PSA no estaba, apareció en Argentina en el año 90. Ahora nos caen los pacientes con mucha masividad con el análisis en un laboratorio anual de rutina donde se pide colesterol, hemograma, uremia y se agrega el PSA a los varones, entonces cuando lo ve el médico clínico o de cabecera o el mismo paciente lo ve entonces concurre. Pero la idea no es tener miedo sino chequear esta patología que si se diagnostica a tiempo se cura. Es lo mismo que el cáncer de mama: a tiempo, lo curás. Si no lo tratás, pero no lo curás.

¿Y qué recomendación le darías a un hombre al que le cuesta hacerse chequeos?

Que pierda un poquito el pudor, que es un urólogo de confianza y que hay varias cosas para charlar con el especialista urólogo que no solamente se encarga de la próstata. El urólogo atiende el aparato urinario de ambos sexos, riñones, vejigas, cálculos, tumores también y aparte el aparato genital masculino. La próstata es una glándula de función sexual, que produce el semen, el vehículo de los espermatozoides, entonces también nos encargamos de toda la esfera genital del varón respecto a patologías, inclusive el tema de las disfunciones sexuales, que son dos: la disfunción eréctil por un lado y la disfunción eyaculatoria. Hoy día también pareciera que todo se arregla con pastillita azul, pero no es así, hay que hacer una consulta, asesorarse y ver, enfocar ese punto de vista tan importante para nosotros los varones, independientemente de la edad.

¿A qué cosas hay que prestarle atención?

Hay sintomatología inherente a la patología de la próstata, lo que se llama el síndrome de prostatismo. Hay que ver que no haya dificultades en la micción, el paciente comienza a levantarse 2 ó 3 veces por noche, lo cual, de acuerdo a la edad le impide conciliar el sueño, le produce insomnio, al otro día tiene cansancio, queda dormido. Las alteraciones en calibre y la proyección del chorro, cuando empieza a salir el chorro miccional con dificultad, con poca fuerza, cuando hay goteo después de la micción. Ni hablar cuando hay ardor o sangre en la orina, que pueden ser síntomas de infección urinaria.

Y en la parte genital interrogar cómo está su vida sexual, la función eréctil, el sistema eyaculatorio, que son las instrucciones más frecuentes del varón, independientemente de la edad. También hay patologías orgánicas como la diabetes o la hipertensión que pueden existir con disfunción eréctil, drogas para la hipertensión (tan común hoy) también pueden alterar la erección del pene. También prestar atención a la parte hormonal: hay que ver si el paciente está viviendo su libido, si tiene el deseo sexual conservado o lo tiene disminuido, para apuntar a lo que llamamos el hipogonadismo, cuando hay poca producción de testosterona por parte de la hormona masculina a nivel de los testículos, eso se traduce con disminución de la libido, disminución del deseo, todos estos son temas a tratar en la consulta con los varones. Independientemente de la edad, que tengan más años o no, hay gente más joven que también tiene alteraciones emocionales o alteraciones en la esfera sexual.

¿Qué edad promedio atendés y a qué edad ya los chicos, varones fundamentalmente, empezamos a ir?

La urología comienza en la edad intrauterina. Hoy día vos sabés que se identifican malformaciones congénitas con ecografías en la embarazada y ahí ya sabemos que el niño va a nacer con alguna malformación renal o vesical, lo que se llama el diagnóstico prenatal. A partir de aquí, desde que el niño nace, vamos a hablar de los varones por el mes de noviembre, en el recién nacido, evaluar la región genital, los testículos, que estén bien descendidos, que no tenga un anillo fimótico que pueda rebatirse el prepucio. Luego en la adolescencia, con el desarrollo, descartar que no tenga varicoceles, torsiones del testículo. Ya en la edad adulta empezamos a atender a los varones con cólicos renales, es muy amplia la especialidad, porque aparte de atender desde niños a gerontes, atiende los dos sexos. También trabajamos con la parte renal: nos encargamos de la parte quirúrgica del trasplante renal, los pacientes con cirugía renal crónica, el abanico tiene un amplio espectro.

Y volviendo al tema del pudor del paciente: ¿Se preparan de otra manera cuando ven que viene un paciente con la guardia alta, o acompañado, y le da vergüenza hablar de determinado tema?

Lo importante es romper el hielo, aflojarse. A veces vienen en pareja, a veces vienen solos. El examen físico generalmente es preferible con el paciente sólo. Es como yo le digo a los varones, ¿cómo va a estar su mujer? ¿Acaso cuando ella va al ginecólogo y la revisa usted tiene que estar presente? No. Son cosas íntimas de consultorio donde la relación médico-paciente tiene un rol fundamental, muy importante, cosa que hoy eso es una crítica con médicos jóvenes que están apurados, que no interrogan, que no dejan hablar al paciente, que piden estudios complementarios de diagnóstico, que hagan tomografía de esto y aquello y el paciente en 3 minutos sale del consultorio. El paciente valora un montón cuando vos le apretás la mano en el consultorio, con mucho gusto, vos le tomas asiento, le pedís los datos, preguntás qué es lo que te trae por acá. Lo dejás explayarse en el motivo de consulta, lo escuchás, le vas haciendo un interrogatorio dirigido, antecedentes familiares y después un correcto examen físico. En síntesis, una consulta menor de 45 minutos de primera vez no la concedí nunca. Hoy me encuentro con gente que venía del consultorio en una segunda opinión y resulta que no lo revisaron, no le hicieron un tacto, no lo dejaron hablar. Se fija en eso la gente. Y yo entiendo que el médico joven tenga que hacer un número importante para poder llegar a fin de mes, pero el paciente valora un montón la consulta especializada y dedicada. Todos los estudios de diagnóstico y de laboratorio que existen hoy en la medicina y que han contribuido muchísimo se llaman precisamente complementarios pero el diagnóstico debe hacerse con el paciente en el consultorio.