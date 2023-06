Con nuevo video, piden la libertad de gendarme que mató al ladrón en La Cerámica

AUDIO: Abogado de gendarme que mató a ladrón: "No hay exceso, hay un tiro, no más"

Un gendarme de civil fue acusado de matar a un supuesto ladrón en Medrano y Baigorria, barrio La Cerámica, en abril. Ahora su abogado Guillermo Chiesa pidió una audiencia urgente para discutir la evidencia del caso.

Con un nuevo video, piden la libertad del gendarme que mató a ladrón ??



? "No hay ningún tipo de exceso porque fue solo un tiro. La imagen desacredita la teoría de la Fiscalía de que fuera ejecutado en el piso; se lo ve corriendo primero y caer después" @gpchiesa - abogado pic.twitter.com/BaTpuz5nR8 — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) June 21, 2023

Chiesa, en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, explicó: “Nuestro cliente es gendarme, pero es una persona que estaba de noche en un barrio muy peligroso. Se le abalanzaron tres personas, nunca cesó el peligro en el que estaba su vida. Él ante eso disparó un tiro para repeler y luego persiguió a uno para reducirlo. No hay exceso, hay un tiro, no más. La Justicia no puede exigir a una persona que sea un superhéroe y no actué como actuó”.

“Es la calle Baigorria donde la persona fallecida cae y después nuestro representado se acerca, guarda el arma y lo reduce. Él no estaba seguro si había recibido el tiro que disparó al momento de defenderse en su casa de calle Medrano, no Baigorria”, indicó, y luego contradijo a la Fiscalía.

“La fiscal insiste con la versión de que él reduce al fallecido y lo ejecuta. Si hubiese sido ejecutado nunca hubiese corrido”, sostuvo.

“Luego de eso llegó la PAT (Policía de Acción Táctica) y el gendarme se puso a disposición de la Justicia”, recalcó.