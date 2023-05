Amenazas a Javkin: libertad a la presunta autora y audiencia suspendida

Una empleada municipal de 22 años y su padre fueron detenidos como sospechosos de amenazar de muerte al intendente de Rosario, Pablo Javkin, y a su familia a través de las redes sociales, este jueves en horas de la mañana.

Ya por la tarde, el hombre quedó en libertad con formación de causa por presunto lavado (por secuestro de $6 millones), y se confirmó que era el padre de la joven allanada por amenazas al intendente.

La mujer, de 22 años, fue liberada más tarde e iba a ser imputada este viernes, a las 8, por el fiscal Enriquez en una audiencia ante el juez Becerra, con defensa a cargo del abogado Gabriel Navas.

No obstante, la misma fue suspendida ya que el fiscal optó por la libertad de la mujer al no poder establecer que haya organizaciones criminales detrás y porque no tiene antecedentes ni causas en trámite; sí posee un menor de edad a su cargo. “La investigación continúa”, aclaran fuentes oficiales.

El padre de la joven, según trascendió, es empleado de una empresa privada y asignado a la recaudación de las tarjetas Sube y Movi. Ella, empleada indirecta en el Ente de la Movilidad.

Amenaza, denuncia y allanamiento

"Te vamos a matar a lo mexicano a vos y a tu familia. Con la mafia no se jode", fue uno de los textos amenazantes que Javkin recibió el pasado viernes por privado a través de la red social Instagram, consignaron los informantes.

La amenaza fue denunciada por el intendente rosarino ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA), por lo que se inició una pesquisa mediante la cual se verificó la dirección del IP del dispositivo desde donde fue enviada y se ordenó un allanamiento en una vivienda ubicada en el barrio Acindar, en la zona sudoeste de Rosario.

Por orden del fiscal de turno de la Unidad de Flagrancia, Iván Enríquez, efectivos de la Brigada Operativa de la Agencia de Investigación Criminal detuvo a una joven, identificada como Loana Esperanza O. (22), y a su padre, Marcelo Adrián O.

En el procedimiento fueron secuestrados más de $ 6.000.000, 1.620 dólares, cuatro celulares, dos notebooks, una netbook y una computadora, detallaron voceros vinculados a la investigación.