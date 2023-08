Alarma por "llama naranja" en artefactos de gas: qué dice la empresa

Alarma en usuarios por llama naranja en artefactos de gas: qué dice la empresa

Desde Litoral Gas dijeron a Cadena 3 Rosario que se trata de un problema de “la transportista” y no de la distribución, a su cargo. No obstante, aclararon que no reviste riesgo y se normalizará pronto.

11/08/2023 | 22:07 Redacción Cadena 3 Rosario