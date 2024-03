Amanda Miguel se aventura por primera vez en el folclore latinoamericano

En estos momentos tan grises para la humanidad, en medio de guerras y dolor, la música se alza como un bálsamo para el alma. Amanda Miguel dialogó con Cadena 3 en el programa Noche y Día, conducido por Susana Buontempo, y compartió detalles sobre su nuevo tema: “Sólo le pido a Dios”.

Este canto al amor y la compasión es una colaboración especial entre Amanda Miguel y el legendario León Gieco. Juntos, lanzaron esta emotiva canción el viernes 8 de marzo. Pero hay más: Amanda Miguel, conocida por su trayectoria en la música pop, se aventura por primera vez en su carrera en el folclore latinoamericano.

En palabras de ella: “El sufrimiento me ha servido para crecer espiritualmente, y el mensaje de este tipo de canciones ayuda al alma. Tenemos que valorar el milagro de la vida, reflexionar y recapacitar hacia dónde vamos como humanidad. La guerra debe acabar, no más dolor, no más ambición. Tendríamos que ayudarnos más los seres humanos, porque venimos del amor; fuimos creados a partir de este sentimiento que es el único que debe prevalecer.”

“Sólo le pido a Dios” es una obra única escrita por León Gieco, quien también participa en varias partes del tema, deleitándonos con su voz y su armónica. Amanda Miguel describe la experiencia de convivir con él como algo hermoso y lleno de luz.

