Venezuela advirtió que eventual agresión militar de Estados Unidos tendría graves consecuencias

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, advirtió hoy que una eventual acción militar de Estados Unidos contra su país tendría graves repercusiones para la estabilidad continental.

Desde la refinería de El Palito, en el estado Carabobo, la vicepresidenta dijo que Caracas se encuentra preparada para enfrentar cualquier escenario derivado del despliegue de buques estadounidenses en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

Las declaraciones las ofreció en el marco de la segunda jornada masiva nacional para alistarse en las filas de la Milicia Bolivariana, convocada por el presidente Nicolás Maduro ante las amenazas de Estados Unidos contra el país sudamericano.

Rodríguez calificó como una amenaza directa la intención de Washington de acercar fuerzas militares a las costas venezolanas, y sostuvo que la nación bolivariana respondería con firmeza.

"Les va a ir peor si se atreven a la agresión. Les va a ir mucho peor. Seremos su calamidad, seremos su pesadilla, y significará también la inestabilidad de todo este continente", expresó la vicepresidenta.

En su discurso, la también ministra de Hidrocarburos indicó que las amenazas contra Venezuela responden a un patrón histórico de intervenciones estadounidenses en países con grandes riquezas naturales.

Recordó que esas políticas han sido acompañadas de sanciones económicas que, según sus cifras, ocasionaron pérdidas millonarias al Producto Interno Bruto en los últimos años.

La vicepresidenta insistió en que, frente a este contexto, el Gobierno ha promovido la incorporación de trabajadores a la milicia nacional como expresión de defensa cívico-militar.

Durante la jornada de alistamiento voluntario en las empresas energéticas estatales PDVSA y Pequiven, agradeció a la clase obrera por sumarse a lo que describió como un compromiso de soberanía y autodeterminación.

Rodríguez concluyó que el país continuará apostando por la paz, sin renunciar a su derecho a la defensa ante cualquier intento de intervención.