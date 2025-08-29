Venezolanos se inscribieron en milicias tras llamado de Maduro y tensión con EEUU

FOTO: Venezolanos acuden a inscribirse en milicias ante llamado del gobierno de Maduro y tensión con EEUU

CARACAS (AP) — Grupos de venezolanos, incluidos trabajadores del sector público, acudieron el viernes a plazas y cuarteles del país para registrarse como milicianos tras el llamado del presidente Nicolás Maduro con el propósito de prepararse para apoyar a las fuerzas armadas en la defensa de ataques externos e internos.

El proceso de alistamiento se dio en medio de la expectativa por el despliegue de tres buques de Guerra de Estados Unidos hacia el Caribe para combatir el narcotráfico en la región, según ha señalado el gobierno de Donald Trump.

El gobierno estadounidense también duplicó a inicios de agosto a 50 millones de dólares una recompensa por la captura de Maduro, a quien acusó formalmente ante la justicia por cargos de narcoterrorismo.

La jornada de registro, que inicialmente se realizó el fin de semana pasado, se extendió el viernes y sábado. No se ofrecieron cifras oficiales del alistamiento.

“A todo enemigo hay que tomarlo en serio, no podemos descartar cualquier amenaza que a ellos se les ocurra”, dijo a The Associated Press Susana González, una trabajadora del Ministerio de Turismo que acudió a registrarse.

“No podemos estar pensando que no pueda ocurrir y tenemos que prepararnos para eso”, agregó la mujer de 75 años.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez en declaraciones difundidas por la televisión estatal dijo que los venezolanos deben estar “prestos a defender a Venezuela frente a lo que ha sido una calumnia terrible para justificar una intervención”, en referencia a las acusaciones de Estados Unidos sobre narcotráfico contra Maduro.

Maduro sostiene que las acusaciones de Washington son infundadas y que buscan desestabilizar su gobierno, al tiempo en que ha tomado medidas como la incorporación de 4,5 millones de milicianos a las labores de seguridad ciudadana en las distintas comunidades del país.

El partido gobernante venezolano lleva mucho tiempo afirmando que la milicia cuenta con más de 4,5 millones de miembros, pero se trata de una cifra exagerada porque el respaldo al gobierno ha caído en picada y millones de personas, incluyendo partidarios de Maduro, han migrado en busca de mejores condiciones de vida, apuntan los expertos.

Las milicias fueron creadas en Venezuela por el ahora fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) para incorporar ciudadanos voluntarios que asistan a las fuerzas armadas. Los milicianos reciben formación militar y participan en frecuentes ejercicios militares. Se estima que la Fuerza Armada está conformada por alrededor de 200.000 miembros regulares.