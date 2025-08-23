Una estadounidense murió tras someterse a procedimiento estético

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Una mujer estadounidense murió de complicaciones médicas tras someterse a un procedimiento estético en una clínica del norte de México, anunciaron autoridades estatales el viernes.

La Fiscalía del estado de Tamaulipas indicó en un comunicado que la mujer —de la que indicó que presuntamente es estadounidense— falleció ese día en una clínica privada de la ciudad fronteriza de Reynosa, ubicada frente a Texas.

Según investigaciones preliminares, la mujer presentó complicaciones de salud durante el procedimiento. Poco después fue trasladada a un hospital privado, al que ingresó sin signos vitales, indicó la Fiscalía estatal, que no ofreció más detalles.

El Ministerio Público inició una investigación para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

Cada año cientos de estadounidenses cruzan la frontera hacia México para recibir diferentes tratamientos, entre ellos procedimientos dentales, cirugías plásticas y medicamentos recetados, en lo que se conoce como “turismo médico”. Ese tipo de viajes son populares entre personas que no tienen seguro médico ni planes en los que tienen que pagar miles de dólares antes de que comience la cobertura.