Un día después de criticar a Trump, Elon Musk renunció a su cargo de asesor

Elon Musk, el magnate detrás de Tesla y SpaceX, anunció este miércoles su renuncia como asesor del presidente Donald Trump, tras encabezar una ambiciosa iniciativa para reducir la burocracia y el gasto público en Estados Unidos.

La decisión fue comunicada a través de un mensaje en X, la plataforma de redes sociales propiedad del empresario: “Con el fin de mi período como Empleado Especial del Gobierno, quiero expresar mi gratitud al presidente @realDonaldTrump por permitirme trabajar en la reducción del gasto innecesario. El @DOGE seguirá creciendo y se convertirá en un pilar de eficiencia en el gobierno”.

As my scheduled time as a Special Government Employee comes to an end, I would like to thank President @realDonaldTrump for the opportunity to reduce wasteful spending.



The @DOGE mission will only strengthen over time as it becomes a way of life throughout the government.