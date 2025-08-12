Ucrania no podrá intercambiar tierras con Rusia debido a su constitución

KIEV (AP) — Un acuerdo de paz según el cual Ucrania tendría que intercambiar tierras con Rusia no solo resultaría profundamente impopular, sino que también sería ilegal según su constitución.

Es por eso que el presidente Volodymyr Zelenskyy rechazó categóricamente cualquier acuerdo con Moscú que pudiera implicar ceder tierras, después de que el presidente estadounidense Donald Trump sugiriera que tal concesión sería beneficiosa para ambas partes, antes de su reunión el viernes con el presidente Vladímir Putin en Alaska.

Zelenskyy afirmó el fin de semana que Kiev “no recompensará a Rusia por lo que ha hecho” y que “los ucranianos no entregarán su tierra al ocupante”. Estas declaraciones se produjeron después de que Trump dijera que un acuerdo de paz implicaría el intercambio de territorios ucranianos por ambas partes “para el beneficio de ambos”.

Para Zelenskyy, tal acuerdo sería un desastre para su presidencia y provocaría una protesta pública después de más de tres años de derramamiento de sangre y sacrificio por parte de los ucranianos. Además, no tiene la autoridad para aprobarlo, ya que cambiar las fronteras de Ucrania de 1991 va en contra de la constitución del país.

Por ahora, congelar la línea del frente parece ser un resultado que el pueblo ucraniano está dispuesto a aceptar. En este contexto, analistas como Ihor Reiterovych, profesor de política en la Universidad Nacional Taras Shevchenko de Kiev, explicó que los cambios en la integridad territorial solo pueden hacerse por decisión del pueblo: “ni el presidente, ni el gabinete de ministros ni el parlamento pueden cambiarlo”.

La constitución establece que solo por referéndum se pueden realizar cambios en el territorio de Ucrania. Si durante las negociaciones Zelenskyy acuerda intercambiar territorio con Rusia, “en el mismo minuto será un criminal porque estaría abandonando la ley principal que rige Ucrania”, sostuvo Reiterovych.

Las fuerzas ucranianas todavía están activas en la región de Kursk dentro de Rusia, pero apenas mantienen territorio allí. Aunque existen ideas sobre un posible intercambio de tierras, esas acciones provocarían un impacto negativo en la percepción pública en Ucrania.

“Ceder territorio probablemente hará que aquellos que no estén dispuestos a vivir bajo el dominio ruso se vayan”, advirtió Reiterovych. Además, esto mejoraría la capacidad de Rusia para invadir Ucrania nuevamente.

Congelar el conflicto a lo largo de la línea del frente actual es la única opción que los ucranianos están dispuestos a aceptar, lo que también dará tiempo a ambas partes para consolidar mano de obra y desarrollar sus industrias de armas. Esta opción fue ratificada por encuestas recientes donde se manifiesta que el pueblo tiene dudas sobre la capacidad del ejército ucraniano para recuperar los territorios perdidos.