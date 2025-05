Trump planea eliminar 100 millones de dólares en contratos con Harvard

WASHINGTON (AP) — La administración del presidente Donald Trump solicitó a diversas agencias federales la cancelación de contratos valorados en aproximadamente 100 millones de dólares con la Universidad de Harvard. Esta acción intensifica el conflicto entre el mandatario y la institución educativa más antigua y rica del país.

El gobierno ya ha procedido a cancelar más de 2.600 millones de dólares en subvenciones federales reservadas para investigación en Harvard, una de las universidades más reconocidas de Estados Unidos, que ha desestimado los requerimientos de la administración en relación a varias de sus políticas.

Un borrador de carta de la Administración de Servicios Generales instruyó a las agencias a revisar los contratos con la universidad y considerar proveedores alternativos. Se prevé que una versión oficial de esta carta sea enviada el martes, según informó un alto funcionario que optó por permanecer en el anonimato.

El periódico The New York Times fue el primero en reportar sobre esta carta.

Trump ha criticado severamente a Harvard, tildándola de núcleo de liberalismo y antisemitismo. La universidad inició una demanda el 21 de abril en respuesta a las exigencias gubernamentales que buscaban cambios en su liderazgo, gobernanza y políticas de admisión. Desde entonces, la administración ha reducido el financiamiento federal a la institución, ha tomado medidas para limitar la inscripción de estudiantes internacionales y ha amenazado su estatus de exención de impuestos.

Los contratos incluyen investigación científica y capacitación ejecutiva

El gobierno identificó aproximadamente 30 contratos en nueve agencias que serán revisados para posible cancelación, informa otro funcionario que no estaba autorizado a hablar públicamente. Estos contratos suman un total cercano a los 100 millones de dólares e incluyen programas de capacitación ejecutiva para funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional, investigaciones sobre salud relacionadas con bebidas energéticas y colaboración en servicios de investigación para estudiantes de posgrado.

A las agencias con contratos considerados esenciales se les ha indicado que no los cancelen de inmediato, sino que preparen un plan para transitar a proveedores alternativos que no sean Harvard.

Vale destacar que la carta afecta únicamente a los contratos federales y no a las subvenciones de investigación que aún tiene Harvard.

Trump amenaza con reorientar financiamiento hacia escuelas técnicas

Durante el fin de semana, Trump continuó su campaña contra Harvard a través de redes sociales, amenazando con redirigir 3.000 millones de dólares en subvenciones federales hacia escuelas técnicas por todo el país. Sin embargo, no aclaró a qué subvenciones se refería ni el método de asignación.

Acusó a Harvard de no informar sobre los nombres de sus estudiantes internacionales, añadiendo que los países de origen de estos estudiantes no contribuyen económicamente a su educación y que algunos de ellos “no son amigables con Estados Unidos”. Aunque los estudiantes internacionales no pueden acceder a ayuda financiera federal, Harvard ofrece asistencia tanto a estudiantes nacionales como internacionales.

“Seguimos esperando las Listas de Estudiantes Extranjeros de Harvard para poder determinar, después de un gasto exorbitante de MILES DE MILLONES DE DÓLARES, cuántos radicales peligrosos, todos provocadores, no deberían ser admitidos nuevamente en nuestro país”, expuso Trump en sus redes sociales.

La naturaleza exacta de las demandas del presidente no está clara. El gobierno federal ya tiene acceso a información sobre visas y demás registros de estudiantes internacionales de Harvard y otras ensenanzas.

El Departamento de Seguridad Nacional solicitó a Harvard que entregue una notable cantidad de documentos relacionados con los estudiantes internacionales, que incluyen registros disciplinarios y archivos de “actividad o conducta violenta o peligrosa”.

Según Harvard, se cumplió con la orden, sin embargo, la agencia consideró que la respuesta fue insuficiente y tomó medidas para revocar la capacidad de la universidad para inscribir estudiantes internacionales. Un juez federal en Boston detuvo temporalmente esta medida tras una demanda de Harvard.

Otros países responden

El gobierno japonés manifestó el martes su intención de buscar formas de apoyar a los estudiantes internacionales de Harvard. La ministra de Educación, Toshiko Abe, indicó que planeaba solicitar a las universidades japonesas que desarrollen medidas de apoyo para estos estudiantes.

La Universidad de Tokio, la principal institución académica del país, está considerando la opción de aceptar temporalmente a algunos estudiantes de Harvard que se verán afectados por las sanciones impuestas por Trump.

La cobertura informativa sobre temas educativos de The Associated Press recibe respaldo financiero de diversas fundaciones privadas. La AP es responsable del contenido y puede ser consultada en su sitio web sobre los estándares para colaborar con organizaciones filantrópicas y la lista de fundaciones que apoyan estas iniciativas.