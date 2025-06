Trump mantiene en vilo a Irán al no confirmar posibles ataques de EEUU

FOTO: “Nadie sabe": Trump no confirma si avanzará con ataques de EEUU contra Irán

El presidente Donald Trump se rehusó a aclarar si decidió ordenar un ataque militar de Estados Unidos contra Irán, insistiendo en que Teherán enfrentaría una fuerte represalia ante tal acción.

“Puede que lo haga, puede que no”, dijo Trump en un diálogo con periodistas en la Casa Blanca. “Nadie sabe lo que voy a hacer”.

El mandatario enfatizó que no es “demasiado tarde” para que Irán desista de su programa nuclear y mantuvo abierta la posibilidad de una intervención directa de Estados Unidos en las operaciones militares de Israel contra el programa de Teherán.

“Nada es demasiado tarde”, afirmó Trump. “Puedo asegurarles que Irán tiene muchos problemas”.

Trump añadió: “Nada se acaba hasta que se acaba”, y mencionó que “la próxima semana será importante, tal vez en menos de una semana”.

El presidente también respondió brevemente a la negativa del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, quien rechazó su propuesta de rendición incondicional.

“Le deseo buena suerte”, expresó Trump.

El ayatolá Jamenei había advertido previamente que cualquier ataque de Estados Unidos a Irán resultaría en un daño irreparable para el país y que no se inclinarían ante la demanda de Trump de rendirse.

Trump había comentado el día anterior que Estados Unidos tiene información sobre la ubicación de Jamenei, pero que no desea eliminarlo “por ahora”.

“Es un objetivo fácil, pero él está seguro allí. No lo eliminaremos (no lo mataremos), al menos no por ahora”, sostuvo Trump.

Los comentarios de Trump aumentan en intensidad hacia el gobierno iraní, luego de que exhortó a los 9,5 millones de habitantes de Teherán a huir por sus vidas y decidió acortar su participación en una cumbre internacional para regresar a Washington y discutir con su equipo de seguridad nacional.