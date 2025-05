Trump evalúa propuestas sobre la política de fecundación in vitro tras orden ejecutiva

CHICAGO (AP) — Tras un atentado en una clínica de fertilidad en California, un portavoz de la Casa Blanca confirmó que la administración de Trump está analizando una serie de recomendaciones para facilitar el acceso a la fecundación in vitro (FIV).

En febrero, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que pedía opciones para asegurar el acceso y bajar significativamente los costos de la FIV. El portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, señaló que el Consejo de Política Doméstica elaboró estas recomendaciones en los últimos tres meses.

“Esto es una prioridad importante para el presidente, y el Consejo ha terminado sus recomendaciones”, afirmó Desai en un comunicado a The Associated Press. Sin embargo, no proporcionó una fecha de publicación para el informe ni más detalles sobre su contenido.

El informe fue entregado al presidente poco después de una explosión que dañó una clínica de fertilidad en Palm Springs, donde el FBI ha identificado a un sospechoso de 25 años. Los informes sugieren que el individuo tenía opiniones antinatalistas y consideraba moralmente incorrecto traer niños al mundo, lo que ha llevado a las autoridades a clasificar el hecho como un acto de terrorismo.

La explosión ha reavivado el debate sobre la FIV, un tema que fue relevante durante la campaña presidencial de 2024 en Estados Unidos.

El Dr. Brian Levine, endocrinólogo reproductivo de Nueva York y experto en FIV, expresó su esperanza de que el informe contenga recomendaciones para expandir la cobertura de FIV, especialmente para empleados del gobierno y miembros del ejército. “Como médico de fertilidad durante 13 años, nunca había visto tanto entusiasmo por lo que el gobierno podría hacer”, apuntó. “Finalmente, la FIV se ha convertido en una prioridad en los niveles más altos del gobierno, lo que envía un mensaje a los pacientes de que nuestra voz es escuchada”, añadió.

Durante su campaña, Trump abogó por la cobertura universal de tratamientos de FIV, lo que se volvió un punto crítico después de que los jueces que nombró anularan el derecho constitucional al aborto. Esta decisión ha llevado a una serie de restricciones en estados republicanos que impactan el acceso a la FIV.

A pesar de prometer tratamientos gratuitos para mujeres, Trump no ha ofrecido detalles sobre la financiación o implementación de su propuesta. Activistas pro elección han cuestionado que el acceso a la FIV se vería amenazado si no fuera por las políticas restrictivas en torno al aborto.

Los costos asociados a la FIV oscilan entre 12.000 y 25.000 dólares por ciclo, y muchas personas requieren más de uno. La cobertura del seguro es variable, pues algunos planes lo cubren, otros ofrecen cobertura parcial, y algunos no lo cubren en absoluto.

Una encuesta reciente de The Associated Press y el Centro NORC mostró que aproximadamente seis de cada diez ciudadanos apoyan la protección del acceso a la FIV.

Sin embargo, la posición de Trump sobre la FIV ha generado divergencias dentro del Partido Republicano, que enfrenta tensiones entre el apoyo a este procedimientos y las leyes que conceden personalidad jurídica a los fetos y a los embriones en el proceso de FIV.

Los esfuerzos del partido por mostrarse receptivo a las necesidades de la FIV están siendo obstaculizados por legisladores estatales y grupos pro vida que impiden el desarrollo de legislaciones que protejan el acceso a este tratamiento.

Mini Timmaraju, presidenta de Reproductive Freedom for All, caracterizó los comentarios de Trump sobre la FIV como “palabrería vacía”. “Lo único que ha hecho Trump es rodearse de extremistas y restringir el acceso a la atención reproductiva”, indicó Timmaraju.