Argentina

Siempre Juntos

Rosario

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

Para Todos

Titi Ciabattoni

Escenario Principal

Mundo

Tragedia en el sureste de Colombia: avioneta se estrella y mueren cuatro personas

Una avioneta ambulancia se estrelló en Colombia, causando la muerte de cuatro ocupantes. Se investiga la causa de la caída en la zona selvática de Vaupés.

25/08/2025 | 00:25Redacción Cadena 3

FOTO: Cadena 3 Noticias

BOGOTÁ (AP) — Una avioneta ambulancia se precipitó el domingo en el sureste de Colombia y sus cuatro ocupantes murieron, informó Aeronáutica Civil.

La avioneta Cessna 206 de la empresa SAE Ambulancias cubría la ruta Tiuquié–Mitú y transportaba a una paciente, su acompañante y un médico, cuando perdió altitud y cayó en las inmediaciones de una comunidad indígena en el departamento de Vaupés, agregó la misma institución en un comunicado.

Aeronáutica Civil confirmó que no hubo sobrevivientes, y añadió que los motivos del percance aéreo se investigan.

El director de la Defensa Civil de la localidad, Jorge Díaz, declaró en un video difundido en su cuenta en la red social X que la aeronave explotó al chocar. Sus cuatro ocupantes —incluido el piloto— quedaron calcinados.

El fuselaje retorcido de la avioneta se divisaba entre el humo en medio de la zona selvática, según puede verse en imágenes difundidas en X por la Defensa Civil.

SAE Ambulancias informó en un comunicado que perdió contacto con la aeronave 15 minutos después del despegue, tras lo cual activó los protocolos de emergencia. Ahora brinda acompañamiento a los familiares de las víctimas.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Se estrelló una avioneta ambulancia en el sureste de Colombia.

¿Quiénes eran los ocupantes? Había una paciente, su acompañante, un médico y el piloto.

¿Cuándo sucedió? El incidente ocurrió el domingo.

¿Dónde sucedió el impacto? En las inmediaciones de una comunidad indígena en el departamento de Vaupés.

¿Por qué se investiga el accidente? Se están evaluando las causas de la caída y el impacto de la aeronave.

[Fuente: AP]

