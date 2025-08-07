Toronto incorpora a Mihailovic por 8 millones de dólares desde los Rapids de Colorado

FOTO: Toronto adquiere al mediocampista Mihailovic por 8 millones de dólares, procedente de Rapids

TORONTO (AP) — Toronto FC adquirió al mediocampista ofensivo Djordje Mihailovic mediante un canje por 8 millones de dólares con los Rapids de Colorado, anunciaron los equipos el jueves.

El intercambio de dinero por jugador incluyó otro millón de dólares si se cumplieron ciertos objetivos de rendimiento.

Mihailovic, de 26 años, firmó un contrato de tres temporadas que lo mantendrá en Toronto hasta 2028, con una opción del club para 2029. Ocupará un lugar en la lista de jugadores designados.

“Cuando me uní a la liga por primera vez, Toronto era una potencia, y pude darme cuenta de que era uno de los mejores equipos en la MLS”, recordó Mihailovic en un comunicado. “Conozco la historia y el potencial de este club y hacia dónde puede llegar”.

A lo largo de su carrera, Mihailovic jugó para el Fire de Chicago, Montreal y el club holandés AZ Alkmaar, además de los Rapids. Marcó 48 goles en su carrera y repartió 63 asistencias.

Marcó nueve goles con siete asistencias esta temporada por Colorado.

“Comunicamos nuestra visión para el club en el futuro, y Djordje expresó su entusiasmo por asumir la responsabilidad como el punto focal de nuestro nuevo proyecto”, comentó el gerente general de Toronto, Jason Hernandez. “Sabemos que Djordje apenas está comenzando a entrar en su mejor momento y será una pieza clave de nuestra franquicia durante muchos años”.

Mihailovic también jugó para la selección de Estados Unidos, participando en 11 partidos con tres goles.