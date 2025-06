Todo lo que necesitas saber sobre los premios Tony, la gran noche de Broadway

NUEVA YORK (AP) — Este año, veintinueve producciones de Broadway obtuvieron nominaciones a los premios Tony, aunque no todas recibirán el reconocimiento que podrías esperar. A continuación, se detallan aspectos importantes a tener en cuenta para la noche más esperada del teatro, incluyendo detalles sobre cómo sintonizar, quiénes están en la carrera para hacer historia, y la posibilidad de ver a George Clooney en Broadway desde tu hogar.

¿Cuándo se celebran los premios Tony?

La ceremonia de entrega de los premios Tony tendrá lugar el domingo 8 de junio, transmitida en vivo desde el icónico Radio City Music Hall de Nueva York, desde las 8 p.m. a 11 p.m. hora del este (5 p.m. a 8 p.m. hora del Pacífico).

¿Cómo puedo ver la ceremonia?

La gala se podrá disfrutar a través de CBS y en streaming en Paramount+ en Estados Unidos. Además, se realizará un pre-show en Pluto TV de 6:40 a 8 p.m. hora del Este, durante el cual se entregarán algunos premios. Esta transmisión será presentada por Darren Criss y Renée Elise Goldsberry.

¿Quién será la conductora de los Tony?

Cynthia Erivo, reconocida ganadora de los premios Tony, Emmy y Grammy, hará su debut como presentadora de la gala. La estrella de "Wicked" logró el premio a la mejor actriz principal en un musical en 2016 por "The Color Purple" y recientemente lanzó su nuevo álbum, "I Forgive You".

¿Quiénes son los presentadores?

La lista de presentadores incluye a reconocidos artistas como Aaron Tveit, Adam Lambert, Alex Winter, Allison Janney, Ariana DeBose, Ben Stiller, Bryan Cranston, entre otros.

¿Cuántos premios serán entregados?

Este año, se competirá en un total de 26 categorías, desde las actuaciones principales y secundarias hasta el diseño escénico, de vestuario e iluminación. Algunas entregas de premios técnicos pueden ser pregrabadas y no aparecerán en el espectáculo en vivo.

Principales nominaciones

Los nominados destacados incluyen "Buena Vista Social Club", basado en el aclamado documental de Wim Wenders, "Death Becomes Her" y "Maybe Happy Ending", cada uno con diez nominaciones. En la categoría de mejor nuevo musical, compiten obras como "Buena Vista Social Club", "Dead Outlaw" y "Operation Mincemeat: A New Musical".

¿Ruptura de récords?

Audra McDonald, ya poseedora de seis premios Tony, podría incrementar su récord con su papel en "Gypsy", mientras que Kara Young podría convertirse en la primera actriz negra en ganar dos premios consecutivos.

Un invitado especial

El décimo aniversario de "Hamilton" se celebrará con una actuación especial del elenco original, que llevará a cabo Lin-Manuel Miranda y otros miembros del elenco.

La salud de Broadway

La temporada 2024-2025 ha sido muy exitosa en términos de taquilla, alcanzando los 1.900 millones de dólares, siendo la mayor recaudación en la historia. Sin embargo, el costo de las entradas ha generado preocupaciones sobre la accesibilidad de Broadway.

Para disfrutar del ambiente, si no tienes oportunidad de asistir, se transmitirá "Good Night, and Good Luck" protagonizada por Clooney, la noche anterior a los premios.