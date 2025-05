Sacerdote de Massachusetts regresa al ministerio tras anulación de cargos de abuso

Un sacerdote católico de Massachusetts podrá reanudar su labor en el ministerio público luego de que se desestimaran las acusaciones de abuso sexual de menores que pesaban en su contra desde hace más de dos décadas.

En el año 2022, el monseñor Francis Strahan fue denunciado por violación forzada de un menor, así como por asalto y agresiones indecentes. Según se alegó, Strahan agredió a un monaguillo entre los años 2004 y 2008, cuando el niño tenía entre 11 y 13 años, mientras era sacerdote en la parroquia de Santa Brígida en Framingham, un suburbio de Boston.

Sin embargo, durante el pasado fin de semana, la arquidiócesis de Boston comunicó que Strahan, quien ya se encuentra retirado, ha sido exonerado de las acusaciones tanto en el ámbito civil como en el canónico, permitiéndole regresar al ministerio público. Los cargos penales fueron retirados en 2023, y una investigación canónica de la arquidiócesis concluyó que las denuncias carecían de plausibilidad y eran, por lo tanto, infundadas.

“El impacto que esto ha tenido en Monseñor Strahan, sus familiares, feligreses y colegas sacerdotes ha sido significativo. Las lesiones que causa el abuso suelen ser problemas complejos que exigen tiempo y rigurosidad en la investigación, asegurando justicia para todas las partes. Durante este proceso, las acusaciones se contrastaron con los hechos investigados por las autoridades civiles y por los inspectores de la Arquidiócesis, conforme a la normativa canónica”, puntualizó la arquidiócesis de Boston en un comunicado.

Sin embargo, la Red de Sobrevivientes de Abusados por Sacerdotes, la principal organización en EE. UU. que asiste a víctimas de abuso sexual clerical, subraya que Strahan “debería ser permanentemente removido del ministerio” por las supuestas ofensas.

“A pesar de que la víctima decidió no testificar en 2023 por razones de salud mental y física, esto no disminuye en absoluto la credibilidad o importancia de sus informes a la policía. La Arquidiócesis de Boston no ha mostrado pruebas para respaldar su afirmación de que las denuncias no son creíbles”, señalaron desde la organización en un comunicado.

Strahan no será asignado a una parroquia específica y ya no cumplirá funciones como pastor en Santa Brígida, aunque podrá oficiar ceremonias como bodas y funerales. En el instante de las acusaciones, su abogado, Thomas Hoopes, defendió la inocencia de su cliente: “Esto representa una grave injusticia hacia un hombre que ha dedicado su vida al servicio de la comunidad y su parroquia”. No fue posible contactar a Hoopes para más comentarios el lunes.

El sacerdote fue puesto en licencia administrativa en octubre de 2019, cuando la arquidiócesis tomó conocimiento de las acusaciones. Después de que se hicieran públicas las acusaciones, la arquidiócesis mantuvo que Strahan permanecería en licencia y no podría realizar ninguna actividad ministerial hasta que se resolviera el caso. Posteriormente, renunció como pastor de Santa Brígida, cargo que desempeñó desde 1983.

El escándalo de abuso clerical se inició en 2002 tras una serie de reportajes del The Boston Globe que expusieron cómo el cardenal Bernard Law, exarzobispo de Boston, y sus sucesores trasladaron a sacerdotes acusados de abuso sin alertar a los padres ni a la policía. Law, quien falleció en 2017, renunció en 2002 tras la ola de críticas. En poco tiempo, católicos de todo el país exigieron justicia por aquellos que pudieron haber sufrido situaciones similares. Este escándalo se expandió rápidamente a otros países, como Irlanda, Bélgica, Chile y Australia. Su historia fue llevada al cine en la aclamada película “Spotlight”.

