Reunión de asesores de vacunación de Kennedy genera tensiones y críticas en el país

ATLANTA (AP) — El miércoles, el nuevo grupo de asesores de vacunas del secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., realizó su primera reunión, marcada por un intenso escrutinio de expertos en salud pública en relación al acceso de inmunizaciones necesarias para los estadounidenses.

El primer punto de la agenda suscitó preocupación: Kennedy declaró que no recomendaría las vacunas contra el COVID-19 para niños sanos o mujeres embarazadas, cuestión que no se sometería a votación. En contraste, los científicos de los CDC, que prepararon materiales para la reunión, reafirmaron que la vacunación representa “la mejor protección” durante el embarazo, señalando que muchos de los pequeños hospitalizados por COVID-19 en el último año no estaban vacunados.

La pandemia aún representa un riesgo para la salud pública, acumulando entre 32.000 y 51.000 fallecimientos en Estados Unidos y generando más de 250.000 hospitalizaciones desde el año pasado, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Los grupos más vulnerables son los ancianos y los menores de dos años, especialmente los bebés de menos de seis meses, quienes podrían beneficiarse de la vacunación materna.

Todo esto sugirió que la reunión del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) no sería un evento rutinario. Justo antes del encuentro, un obstetra y ginecólogo de Virginia renunció al comité, haciendo que el número de miembros cayera a siete. El doctor Michael Ross dejó su puesto durante una revisión habitual de los intereses financieros de los integrantes.

La Academia Americana de Pediatría anunció que continuará con su propio calendario de vacunas para niños de manera independiente del ACIP, calificando dicho proceso como “insostenible”.

El panel, constituido hace más de seis décadas, es fundamental para los CDC y determina quién debe recibir vacunas y cuándo, influyendo notablemente en la cobertura de seguros y su disponibilidad en farmacias.

A inicios de este mes, Kennedy despidió abruptamente al anterior panel de 17 expertos, seleccionando a ocho nuevos miembros, varios de los cuales son críticos de la vacunación. Esto provocó que importantes científicos de los CDC dimitieran o fueran apartados de sus roles. Un senador republicano solicitó la suspensión de la reunión, citando que muchos de los nuevos asesores podrían carecer de la experiencia adecuada.

El martes, Kennedy defendió sus decisiones, alegando que el panel anterior operaba “en base a malas prácticas médicas”. La representante Kim Schrier, pediatra demócrata de Washington, advirtió a Kennedy que asumiría la responsabilidad de cualquier deceso por enfermedades prevenibles.

El comité evaluará las protecciones contra el VSR

El orden del día fue cambiado considerablemente en los días previos a la reunión. Se debatirán las vacunas contra COVID-19 y, posteriormente, se discutirá el virus sincitial respiratorio (VSR), con una votación prevista. El jueves, el comité votará sobre las vacunas para la gripe de otoño y el uso de un conservante en estas.

El VSR puede causar complicaciones severas en bebés. En 2023, se iniciaron dos medidas para proteger a los niños: un anticuerpo para recién nacidos y una vacuna para embarazadas, lo que se considera vital para disminuir la mortalidad infantil.

Se anticipa que el comité evaluará una nueva vacuna de anticuerpos, aunque los detalles sobre la votación aún no han sido revelados. Para algunos analistas, la dirección que toma el ACIP parece mostrar un desacuerdo creciente con la ciencia de la vacunación.