Retardo en el partido de Medvedev por un fotógrafo en la cancha del US Open

FOTO: Partido de Medvedev en el US Open se retrasa por abucheos tras entrada de un fotógrafo en la cancha

NUEVA YORK (AP) — El partido de Daniil Medvedev se retrasó más de seis minutos entre puntos el domingo por la noche, después de que un fotógrafo entrara en la cancha en medio de un match point y el campeón del Abierto de Estados Unidos 2021 se enfureciera por la decisión del juez de silla de otorgar a su oponente un primer servicio.

La salida de tono de Medvedev en el estadio Louis Armstrong llevó a un vuelco en el partido por la primera ronda del US Open. El 13er cabeza de serie estaba a un punto de ser eliminado, luego ganó los siguientes dos sets para forzar un quinto decisivo antes de que Benjamin Bonzi lo eliminara de un segundo grande consecutivo, imponiéndose la madrugada del lunes por 6-3, 7-5, 6-7 (5), 0-6, 6-4.

“Ha sido algo loco este partido”, dijo Bonzi. “Para mí, ha sido mi mejor victoria”.

Y culpó a Medvedev por hacerlo tenso al señalar que creía que el comportamiento del ruso fue excesivo.

Bonzi acababa de ejecutar su primer saque arriba 5-4 en el tercer set. Después de fallarlo, un fotógrafo dejó su posición y comenzó a caminar por el lado de la cancha.

El juez de silla Greg Allensworth le dijo al fotógrafo que saliera de la cancha, luego anunció que Bonzi obtendría otro primer servicio debido al retraso, lo cual es común en el tenis. Medvedev luego se acercó a la silla para quejarse de la decisión.

“Quiere irse a casa, chicos. No le gusta estar aquí. Le pagan por partido, no por hora”, gritó Medvedev a los micrófonos detrás de la silla.

Medvedev dijo después del partido que no creía que la interferencia del fotógrafo fuera lo suficientemente larga como para justificar reiniciar el punto.

“No estaba molesto con el fotógrafo. Estaba molesto con la decisión”, dijo Medvedev. “El retraso del fotógrafo fue probablemente de cuatro segundos y medio. No estoy seguro de que sea suficiente para un (primer) servicio”.

Medvedev también gritó "¿Qué dijo Reilly Opelka? ¿Qué dijo Reilly Opelka?" mientras se alejaba de la silla de Allensworth. Opelka fue sancionado por la gira de la ATP Tour en febrero después de calificar a Allensworth como el “peor juez de la gira”.

Medvedev no quiso profundizar en esa parte del intercambio durante su conferencia de prensa.

“Ya me van a multar bastante, así que si hablo me meteré en grandes problemas, así que no voy a hablar”, dijo. “Todos saben de qué hablé cuando mencioné a Reilly. Reilly fue multado fuertemente por esto, así que yo también voy a recibir una gran multa”.

Medvedev lanzó besos a los fanáticos y siguió alentando los fuertes abucheos, que duraron tanto que luego intentó que los fanáticos se calmaran para que Bonzi pudiera servir. Cuando Bonzi finalmente lo hizo, falló el primer servicio y luego perdió el punto, y Medvedev ganó el juego y luego el set para prolongar el partido.

Bonzi, quien tuvo a los fanáticos coreando su nombre en ocasiones, parecía listo para sacar en un momento antes de que algunos comenzaran a silbar. Explicó que no quería golpear porque es difícil jugar al tenis sin poder escuchar el sonido de la pelota.

“Cada vez que me ponía en la línea para sacar y cada vez que lo hacía, todos abucheaban. Sentí que no hice nada malo en el partido para, como, recibir este trato, y no quería sacar en esas condiciones”, dijo Bonzi. “Así que estaba esperando”.

Fue un recordatorio del partido de Medvedev en 2019 en la misma cancha, cuando los fanáticos lo abuchearon por sus payasadas y luego provocó a la multitud en su entrevista posterior al partido, diciendo que los abucheos le dieron energía. Medvedev había arrebatado la toalla a un recogepelotas y recibió una violación del código por parte del juez Damien Dumusois. Medvedev luego lanzó su raqueta en dirección a Dumusois, le ladró algo y luego mostró su dedo medio junto a su frente mientras pasaba junto a la silla del juez, acciones que llevaron a que fuera multado con 9.000 dólares por ese partido.

Medvedev llegó a la final ese año, luego ganó el título dos años después. Pero quedó con una marca de 1-4 en torneos de Grand Slam este año y también fue sorprendido por Bonzi en la primera ronda en Wimbledon.

Medvedev se sentó en su silla durante unos minutos después del partido y golpeó repetidamente su raqueta antes de finalmente irse.

Un portavoz de la Asociación de Tenis de Estados Unidos dijo que el fotógrafo fue escoltado fuera de la cancha por la seguridad del US Open y su credencial fue revocada.