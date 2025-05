Recuperan el busto de Jim Morrison, ícono de The Doors, robado hace 40 años

PARÍS (AP) — La policía de París ha recuperado un busto de Jim Morrison, el famoso vocalista de The Doors, que fue robado de su tumba hace casi cuatro décadas. Este cementerio, situado en la ciudad de París, es considerado un lugar emblemático de homenaje para sus seguidores desde hace tiempo.

El busto fue sustraído del cementerio Père-Lachaise en 1988 y fue hallado recientemente en el marco de una investigación anticorrupción, según informó la policía parisina a través de su cuenta de Instagram el lunes pasado.

Por el momento, no se ha determinado si el busto será restituido a su lugar original o si se llevarán a cabo otros procesos judiciales relacionados.

Morrison, responsable de icónicas canciones de The Doors como "Light My Fire", "Break on Through" y "The End", falleció a los 27 años en París en 1971, siendo encontrado sin vida en una bañera. Su eterno reposo se encuentra en Père-Lachaise, un cementerio que alberga los restos de numerosos personajes célebres como Oscar Wilde y Edith Piaf.

El busto, que pesa 136 kilogramos (300 libras), fue creado por el escultor croata Mladen Mikulin e incorporado a su tumba en 1981, con motivo del décimo aniversario de su fallecimiento.

“Sería magnífico si se restaurara el busto en su sitio original, atraerá a muchos visitantes. Sin embargo, el cementerio ni siquiera podría soportar tal afluencia”, declaró Jade Jezzini, guía turística de París, a The Associated Press. “El número de personas que vendría para fotografiarse con él sería sorprendente”.

Conocido por su lírica profunda y su enérgico estilo, Morrison ha dejado una huella imborrable en generaciones de admiradores que se congregan en su tumba para rendir tributo, especialmente durante el aniversario de su muerte. La tumba frecuentemente recibe floridos homenajes, grafitis poéticos y botellas de licor como ofrendas.

La artista londinense Sam Burcher, quien volvió a visitar el ahora más tranquilo lugar, recordó su primera experiencia allí hace 40 años, cuando la escultura de Morrison aún se hallaba en su lugar. “Era mucho más pequeño que muchas otras tumbas. Su modestia me sorprendió. La atmósfera era vibrante, había gente celebrando, fumando y danzando; incluso llevé fresas para compartir. Fue bastante especial”, comentó.

Jim Morrison cofundó The Doors en Los Ángeles en 1965 junto a Ray Manzarek, Robby Krieger y John Densmore. A pesar de su breve carrera, la banda dejó un legado duradero con álbumes como "The Doors", "Strange Days" y "Morrison Hotel". Este último lugar, conocido por su icónica portada, sufrió daños significativos en un incendio el año pasado.

Tras la publicación de "L.A. Woman" en 1971, Morrison se trasladó a París. Su muerte, atribuida a insuficiencia cardíaca, no requirió una autopsia según la legislación vigente en ese momento.

___

La información fue adaptada del inglés por un editor de AP con asistencia de inteligencia artificial generativa.