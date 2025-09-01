Rebeldes hutíes lanzaron un misil cerca de un petrolero en el mar Rojo

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Los rebeldes hutíes de Yemen dijeron el lunes que lanzaron un misil contra un petrolero frente a la costa de Arabia Saudí en el mar Rojo, una posible reanudación de sus ataques contra el tráfico mercante en la crucial ruta marítima.

El portavoz militar hutí, el general de brigada Yahya Saree, se atribuyó la responsabilidad del lanzamiento en un mensaje pregrabado transmitido por Al Masirah, un canal de noticias satelital controlado por los hutíes. Alegó que el buque, el Scarlet Ray, con bandera libanesa, tenía vínculos con Israel.

No fue posible contactar de inmediato con el propietario del barco, la firma de Singapur Eastern Pacific Shipping. Sin embargo, la firma de seguridad marítima Ambrey dijo que el barco encajaba con el “perfil de objetivo” de los hutíes, ya que era de propiedad israelí.

Eastern Pacific es una compañía controlada en último término por el multimillonario israelí Idan Ofer. Eastern Pacific ha sido blanco de ataques iraníes en el pasado.

La agencia británica de Operaciones de Comercio Marítimo, una organización de la Marina británica que monitorea el transporte marítimo en Oriente Medio, informó anteriormente que un barco escuchó un chapoteo y un estallido a su lado cerca de Yanbu, Arabia Saudí.

Desde noviembre de 2023 hasta diciembre de 2024, los hutíes han atacado más de 100 barcos con misiles y drones debido a la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza. En su campaña hasta ahora, los hutíes han hundido cuatro embarcaciones y matado al menos a ocho marineros.

Los hutíes, respaldados por Irán, detuvieron sus ataques durante un breve alto el fuego en la guerra. Más tarde se convirtieron en el objetivo de una intensa campaña de bombardeos aéreos de varias semanas ordenada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, antes de que él declarara que se había alcanzado un alto el fuego con los rebeldes. Los hutíes hundieron dos embarcaciones en julio, matando al menos a cuatro personas a bordo, y se cree que retienen a otros tripulantes.

Los nuevos ataques de los hutíes se produjeron mientras continuaban los esfuerzos por buscar un posible nuevo alto el fuego en la guerra entre Israel y Hamás. Mientras tanto, el futuro de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán sobre el maltrecho programa nuclear de Teherán está en duda después de que Israel lanzara una guerra de 12 días contra la República Islámica en la que los estadounidenses bombardearon tres recintos atómicos iraníes.

Israel acaba de lanzar una serie de ataques aéreos la semana pasada, que mató al primer ministro de los hutíes y a varios miembros del gabinete. El ataque de los hutíes al barco parecía ser su respuesta, así como sus incursiones del domingo en las oficinas de las agencias de alimentos, salud e infancia de las Naciones Unidas en la capital de Yemen, en las que al menos 11 empleados de la ONU fueron detenidos.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.