Pulisic responde a críticas sobre su compromiso y ofrece jugar amistosos amistosos

El destacado futbolista de la selección de Estados Unidos, Christian Pulisic, expresó que aunque optó por no participar en la Copa Oro, su oferta para jugar en los amistosos contra Turquía y Suiza fue desestimada por el cuerpo técnico, que prefería un solo plantel para todos los partidos. “Se puede hablar de mis actuaciones, lo que se quiera, pero cuestionar mi compromiso, especialmente hacia la selección nacional, es totalmente inapropiado”, afirmó Pulisic durante una entrevista en el podcast de CBS Sports Golazo, que se divulgó el jueves. En las últimas dos temporadas, el jugador ha disputado cerca de 120 encuentros con el Milan y la selección. Pulisic comentó que “hacia la segunda mitad y final de la temporada, mi cuerpo comenzó a manifestarse, al igual que mi mente. Comencé a reflexionar sobre qué era lo mejor para mí de cara al próximo año y al Mundial”. Reflexionó sobre la posibilidad de jugar ocho partidos más sin descanso y luego comenzar la pretemporada con otro esfuerzo en el siguiente año, lo que no consideró saludable para su cuerpo.

Previo a su debut en la Copa Oro contra Trinidad y Tobago, Estados Unidos sufrió una derrota ante Turquía por 2-1 el pasado fin de semana y un contundente 4-0 ante Suiza el martes. La selección estadounidense ha acumulado cuatro derrotas consecutivas, una tendencia no vista desde 2007. “Quería ser parte de los dos amistosos; hablé con los entrenadores y pregunté. Quería integrarme al equipo de cualquier forma, pero ellos decidieron que solo deseaban un plantel y respetaré esa decisión. No la comprendí, pero es lo que hay”, agregó Pulisic. Exjugadores como Landon Donovan, Clint Dempsey y Tim Howard criticaron a los seleccionados habituales ausentes en el actual plantel.

Pulisic destacó que “admira a esos jugadores desde pequeño”, y aunque algunos de ellos lo han apoyado en privado, sus declaraciones públicas a menudo son diferentes. Esto no lo tomó por sorpresa, pero sí considera que “la narrativa de que no nos importa no refleja la realidad del grupo”. Rechazó las críticas surgidas tras las derrotas de Estados Unidos ante Panamá y Canadá, diciendo que no siente que sean débiles, y definió como perezosa la idea de que no se preocupan por el éxito del equipo. “El fútbol requiere más que solo la preocupación; creo que todos nosotros nos preocupamos”, aseguró.

Pulisic presenció la reciente derrota ante Suiza desde la distancia. “Es difícil de ver, los resultados han sido duros. Sin embargo, hay aspectos positivos que podemos rescatar. De cara a la Copa Oro, aún hay razones para apoyar a este equipo. Ha habido numerosos cambios y nuevos rostros en el equipo, y eso puede ser complicado para quienes están entrando y se espera que logren resultados de inmediato”, manifestó. También se rió ante el comentario de que Massimiliano Allegri sería su décimo tercer entrenador en el club: “Alguien sugirió que yo soy el problema”, expresó en tono humorístico.