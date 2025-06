Préstamos estudiantiles en EEUU: efectos en tu crédito y soluciones efectivas

NUEVA YORK (AP) — Millones de estadounidenses enfrentaron la disminución de sus puntajes de crédito tras la reanudación del cobro de préstamos estudiantiles por parte del gobierno federal, que reactivó los pagos atrasados a las agencias de cobro de deudas. Sin embargo, existen medidas que los prestatarios pueden adoptar para recuperar sus puntuaciones.

Courtney Alev, defensora del consumidor en Credit Karma —una empresa dedicada a las finanzas personales—, destacó que es comprensible que muchos prestatarios no hayan podido realizar sus pagos debido a la confusión sobre el estado de los préstamos estudiantiles. "Realmente estamos viviendo un momento de gran empatía por el consumidor", afirmó. "Es esencial que ahora establezcan un plan".

Desde marzo de 2020, el Departamento de Educación había suspendido los pagos de los préstamos estudiantiles federales para proporcionar un alivio a los prestatarios durante la crisis económica provocada por la pandemia de COVID-19.

A pesar de que los pagos se reanudaron en 2023, la administración del presidente Joe Biden otorgó un período de gracia que finalizó en octubre de 2024. En el último mes, el gobierno de Donald Trump reactivó el proceso de cobro de préstamos, considerando medidas como el embargo de salarios y retenciones fiscales si los deudores no cumplen.

Según el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, aproximadamente uno de cada cuatro prestatarios tenía más de 90 días de atraso en sus pagos al finalizar marzo. Con esto en mente, es importante considerar lo siguiente:

¿Cómo impacta esto en tu puntaje crediticio? Un puntaje de crédito es un índice que permite a los prestamistas evaluar la probabilidad de que un prestatario devuelva un préstamo, y se calcula en base al historial de pagos y la utilización del crédito, con un rango de 300 a 850. Las agencias de crédito principales, como Experian, Equifax y TransUnion, utilizan diferentes modelos para calcular estos puntajes.

Los factores que determinan el puntaje incluyen el historial de pago, la duración del crédito, las deudas impagas, el porcentaje de crédito utilizado y nuevas solicitudes de crédito, así como informes de cobranza, ejecuciones hipotecarias o quiebras.

Cabe destacar que cada una de las agencias de crédito permite acceder al puntaje de forma gratuita al menos una vez al año, y muchos bancos también brindan este servicio.

Un puntaje superior a 670 se considera bueno, mientras que por encima de 750 se clasifica como excelente. Los puntajes regulares oscilan entre 580 y 669, y por debajo de 580 se reconoce como malo.

Para quienes vieron disminuciones significativas en su puntaje, Alev menciona que lo crucial es abonar, al menos, el mínimo mensual y configurar el pago automático. Esto ayuda a evitar retrasos. Recomendó revisar con regularidad el puntaje para poder cuestionar errores o justificaciones de caídas inesperadas.

Adicionalmente, aquellos que solo se atrasaron en un pago o son nuevos en esta falta pueden, en ocasiones, solicitar la condonación de la penalización, dado que tienen un historial de pagos. Muchos de los prestatarios indicaron que no habían recibido notificaciones del Departamento de Educación sobre la reanudación de pagos, a pesar de la obligación de notificarlos con al menos tres semanas de antelación.

Otro aspecto relevante es la utilización del crédito, que representa el porcentaje del total de crédito disponible que se está utilizando. Mantener este indicador por debajo del 30% es recomendable, ya que niveles más altos afectan negativamente al puntaje crediticio.

Por último, se enfatiza que revisar el puntaje de crédito de manera regular no produce daños, a menos que se realice una consulta estricta al solicitar un crédito. Las consultas simples, que permiten acceder al puntaje actual, no alteran las cifras.

