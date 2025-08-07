Para la ONU, la situación humanitaria en Gaza es “más que catastrófica”

La situación en Gaza fue calificada como “más que catastrófica” con un aumento de víctimas a lo largo de las rutas de los convoyes de ayuda y en los refugios, mientras Israel continuó impidiendo el acceso a numerosos médicos, declararon el miércoles organizaciones humanitarias de la ONU en un comunicado de prensa.

La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) indicó que cada vez hubo más muertos y heridos a lo largo de las rutas de los convoyes o donde se alojaron.

“Los hospitales están desbordados” y los pacientes que yacen en el suelo o en las calles sufren, mientras que “hay una grave escasez de camas, suministros y equipos médicos”, indicó la OCHA, añadiendo que el martes se les negó nuevamente la entrada a Gaza a los equipos médicos de emergencia.

Según la Organización Mundial de la Salud, más de 100 profesionales de la salud, incluyendo cirujanos y otro personal médico especializado, tuvieron prohibida la entrada a Gaza desde marzo.

La OCHA indicó que, según informes, se permitió la entrada a Gaza a un número limitado de camiones que transportaron productos comerciales el martes.

La oficina indicó que los informes iniciales de sus socios en el terreno indicaron que los artículos incluyeron arroz, azúcar y verduras, pero que aún estaban realizando un seguimiento para obtener más información al respecto.

El azúcar continuó siendo uno de los productos más caros en el mercado de Gaza, ya que “una bolsa de 57 gramos costó unos 170 dólares estadounidenses”, según la OCHA.

“Los huevos, las aves y la carne han desaparecido del mercado”, recordó la entidad, según la cual, el Ministerio de Salud de Gaza reportó cinco nuevas muertes relacionadas con la desnutrición en las últimas 24 horas, lo que elevó el total a aproximadamente 200, la mitad de las cuales fueron niños.

La oficina indicó que la limitada disponibilidad de combustible continuó afectando las operaciones vitales: “En los últimos dos días, las Naciones Unidas recogieron unos 300.000 litros del cruce de Kerem Shalom (Karem Abu Salem), pero es mucho menos de lo que se necesita para mantener las operaciones”.

También indicó que el benceno, que impulsa los vehículos de emergencia, los generadores y los sistemas de agua y saneamiento, alcanzó niveles muy bajos, y apenas entró en Gaza durante los últimos 10 días.

Las agencias de la ONU y las organizaciones no gubernamentales (ONG) internacionales advirtieron que, a menos que se tomen medidas urgentes, la mayoría de las ONG internacionales asociadas podrían ser canceladas en los próximos meses debido a una reciente política israelí, según la OCHA.

Exigieron a las autoridades israelíes que deroguen el requisito que las obliga a compartir información personal confidencial sobre sus empleados palestinos en Gaza o se enfrentarían al cese de sus operaciones humanitarias, según la OCHA.

Esto las obligaría a retirar a todo su personal internacional y les impediría brindar asistencia humanitaria crucial para salvar vidas a los palestinos, según la oficina, de acuerdo con informaciones de la agencia de noticias Xinhua.