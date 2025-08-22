Oscura advertencia de un experto: la hambruna en Gaza podría extenderse

CIUDAD DE GAZA (AP) — La principal autoridad mundial en crisis alimentarias afirmó el viernes que la ciudad más grande de la Franja de Gaza estuvo sumida en la hambruna y que probablemente se extendería por todo el territorio sin un alto el fuego y el fin de las restricciones a la entrada de ayuda humanitaria.

La Clasificación Integrada de Seguridad Alimentaria, o IPC, constató que la hambruna afectó a la Ciudad de Gaza, donde habitan cientos de miles de palestinos. Se advirtió que podría extenderse hacia el sur a Deir al-Balah y Jan Yunis para finales del próximo mes.

La resolución del IPC llegó tras meses de advertencias por parte de grupos de ayuda respecto a que las restricciones de Israel al suministro de alimentos y otros productos al sitiado enclave palestino, junto con su ofensiva militar, estaban provocando altos niveles de hambre entre la población civil, especialmente los niños.

Este sombrío hito —la primera vez que el IPC confirma una hambruna en Oriente Medio— aumentó la presión internacional sobre Israel, que libra una brutal guerra con Hamás desde el ataque del grupo insurgente el 7 de octubre de 2023. Israel planeó intensificar pronto el conflicto tomando la Ciudad de Gaza y otros bastiones insurgentes, lo que, según los expertos, agravaría la crisis alimentaria.

De acuerdo con el IPC, el hambre fue provocada por los combates y el bloqueo a la entrada de ayuda, agravado por los desplazamientos masivos y el colapso de la producción de alimentos en Gaza, llevando el hambre a niveles que ponen en peligro la vida en todo el territorio después de 22 meses de guerra.

Más de medio millón de personas en la Franja, aproximadamente una cuarta parte de su población, enfrentaron niveles catastróficos de hambre, y muchas estuvieron en riesgo de morir por causas relacionadas con la desnutrición, según el informe del IPC. El mes pasado, el IPC expresó que en el territorio se estaba desarrollando el “peor escenario de hambruna”, pero no llegó a emitir una declaración oficial.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, negó que haya hambre en Gaza y calificó los reportes de hambruna de “mentiras” promovidas por Hamás. Tras la publicación de imágenes de niños desnutridos en Gaza y las informaciones sobre muertes relacionadas con el hambre, Israel anunció medidas para permitir la entrada de más ayuda humanitaria. Sin embargo, las Naciones Unidas y los palestinos en Gaza afirmaron que lo que llega al territorio está muy por debajo de lo que se necesita.

La agencia militar israelí encargada de transferir la ayuda al territorio rechazó el reporte del IPC, calificándolo de “falso y sesgado”. La agencia, conocida como COGAT, negó la afirmación de que hay hambruna en Gaza y aseguró que se habían tomado medidas significativas para aumentar la cantidad de ayuda que entra a la Franja en las últimas semanas.

___

Mednick informó desde Tel Aviv, Israel. La periodista de The Associated Press, Sally Abou AlJoud, en Beirut, Líbano, contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.