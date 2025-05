Oponentes a franceses en Roland Garros soportan abucheos, insultos y hasta chicle

PARÍS (AP) — Jugar en casa brinda ventajas en diversos deportes, pero enfrentarse a un local en el Abierto de Francia a menudo se traduce en una atmósfera hostil para los visitantes. Las multitudes no solo apoyan a sus favoritos, sino que también abuchean, silban, hacen ruido durante los servicios y lanzan insultos e incluso chicle a los oponentes. Esto motivó a los organizadores a prohibir el alcohol en las gradas desde el año pasado, medida que se mantiene vigente.

Jugadores como el checo Jakub Mensík, de 19 años, han comparado esa atmósfera intensa con un partido de fútbol. Este experimentó esa presión durante su victoria el martes frente a Alexandre Müller, un francés, donde la multitud bulliciosa lo acompañó desde el principio. Otros tenistas han utilizado terminologías más duras para describir su experiencia en el torneo.

El chileno Nicolás Jarry hizo eco de estos sentimientos tras sufrir una abrumadora derrota el año anterior en la pista Simonne-Mathieu ante Corentin Moutet. El entrenador de Moutet había instado a los espectadores a hacerle la vida “un infierno” a Jarry, lo que generó un ambiente muy tenso. Jarry recordó cómo la derrota del lunes ante otro francés, Arthur Fils, resultó más tranquila; al respecto comentó que el segundo es un “buen tipo” y un “caballero”.

El apoyo del público y sus límites

El reconocido jugador Novak Djokovic también se refirió al impacto del público en las competencias, señalando que a veces no se trata solo de batallar con el rival, sino con toda la presión ambiental. Djokovic se medirá contra Moutet en segunda ronda.

Amélie Mauresmo, directora del torneo, señaló que se ha reforzado la seguridad y se ha otorgado mayor poder a los jueces de silla para intervenir ante comportamientos inadecuados. En circunstancias como la de Mensík, los abucheos y gritos comenzaron desde el calentamiento previo a su victoria 7-5, 6-7 (5), 7-5, 6-3, y se hicieron más intensos con cada uno de sus 20 aces.

La respuesta de Mensík al público fue ingeniosa: movió su dedo índice como si dirigiera una orquesta, técnica que aprendió de Djokovic. A pesar de su experiencia negativa, consideró que en ocasiones la multitud se excede.

Un clima diverso en las gradas

Sin embargo, hay jugadores que prefieren tomar las abucheos como una parte natural del tenis. Elise Mertens, tenista belga que enfrentó a Lois Boisson, subrayó que el ruido no se tradujo en insultos explícitos y que no sintió hostilidad particular en la pista. Varvara Gracheva, la jugadora francesa mejor ubicada en el ranking, también mencionó cómo el apoyo puede resultar abrumador en ocasiones.

Durante el torneo, se cumple un cuarto de siglo desde que una mujer francesa, Mary Pierce, ganó el Abierto de Francia, mientras que para los hombres, la última victoria fue de Yannick Noah en 1983. Moutet manifestó que los jugadores locales sienten la presión constante cuando juegan en territorio nacional: 'Cuando pierdes, 'apestas', y cuando ganas, eres el 'Rey del Mundo'”.

Nathan Fhima, un estudiante local, compartió su entusiasmo al apoyar a los tenistas franceses, resistiendo rumores sobre ausencias en el público, y alzó una bandera nacional en las gradas. Creyó que los gritos ambientales podrían contribuir a que un campeón francés vuelva a surgir. Se trata de un evento en el que las emociones están a flor de piel y cada punto puede ser crucial.