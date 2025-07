Oasis renace: recordamos otras famosas reuniones de bandas como Nirvana y Outkast

NUEVA YORK (AP) — “Don’t Look Back in Anger” es un buen consejo para la banda británica de Britpop Oasis, que esta semana inicia su sorprendente gira de reunión en Cardiff, Gales.

Liderada por los hermanos Liam y Noel Gallagher, la reunión marca el fin de la prolongada disputa entre ambos, que provocó la disolución de Oasis en 2009. Para muchos fans, esta noticia es casi demasiado buena para ser verdad, ya que están ansiosos por ver si los Gallagher realmente completarán todas las fechas internacionales y quizás incluso extenderán la reunión.

Ya sea que se mantengan a largo plazo o decidan separarse en algún momento antes, aquí hay un vistazo a otras reuniones de bandas muy famosas, pero muy breves.

The Beach Boys

DISUELTA: Nunca se separaron.

CUÁNTO DURÓ LA REUNIÓN: Unos meses en 2012.

QUÉ SUCEDIÓ: No hay una historia lineal cuando se trata de The Beach Boys. Originalmente, los miembros de la banda iban y venían, y el visionario Brian Wilson se retiró de las giras en 1964 debido a un colapso por estrés y agotamiento. Pronto fue reemplazado por Bruce Johnston, quien permaneció con el grupo durante décadas. Wilson también tuvo una famosa disputa con su primo Mike Love sobre los créditos de las canciones durante años.

La pregunta aquí es: ¿Puede una banda que nunca se separó reunirse? En este caso, sí: La banda, con Wilson y Love, se unió para un nuevo álbum, “That’s Why God Made the Radio” y una gira mundial en 2012, celebrando el 50 aniversario de la banda, aunque no fue toda la alineación original, ya que el baterista Dennis Wilson murió en 1983 y el guitarrista Carl Wilson falleció en 1998.

POSIBILIDADES DE VOLVER A JUNTARSE: La fuerza detrás de la banda, Brian Wilson, falleció el mes pasado a los 82 años, pero Love continúa de gira bajo el nombre de The Beach Boys.

Led Zeppelin

DISUELTA: 1980.

CUÁNTO DURÓ LA REUNIÓN: Buena pregunta. La banda tocó en algunos eventos únicos a mediados de los años 80 y durante la década del 2000, sin embarcarse nunca en una gira de reunión. Entonces, ¿unos días? ¿Unas horas?

QUÉ SUCEDIÓ: Led Zeppelin se disolvió inmediatamente tras la muerte del baterista John Bonham en 1980, reuniéndose solo para unos pocos eventos selectos en las décadas siguientes. Su primer show de regreso fue un complicado set en Live Aid en 1985 en Filadelfia. Su última actuación juntos fue en 2007, en el Concierto Tributo a Ahmet Ertegun en la Arena O2 de Londres, donde el hijo de Bonham, Jason Bonham, tocó la batería.

POSIBILIDADES DE VOLVER A JUNTARSE: Muy poco probable. El cantante Robert Plant y el guitarrista Jimmy Page han rechazado solicitudes de reunión en el pasado.

Nirvana

DISUELTA: 1994.

CUÁNTO DURÓ LA REUNIÓN: Una serie de actuaciones únicas en 2014.

QUÉ SUCEDIÓ: Nirvana se disolvió tras la muerte de su líder, Kurt Cobain. Sus miembros persiguieron otros proyectos, siendo el más notable Dave Grohl, quien fundó los Foo Fighters. En 2014, Nirvana fue incluido en el Salón de la Fama del Rock & Roll y el bajista Krist Novoselic, el guitarrista de gira Pat Smear y Grohl se reunieron para un breve set en el que fueron acompañados por Lorde, St. Vincent, Joan Jett y Kim Gordon.

POSIBILIDADES DE VOLVER A JUNTARSE: Podría haber algunos conciertos en el futuro, pero no se espera una reunión formal.

Oasis

DISUELTA: 2009.

CUÁNTO SE SUPONE QUE DURARÁ LA REUNIÓN: Desde julio hasta noviembre de 2025, durante la gira de reencuentro.

QUÉ SUCEDIÓ: La banda no ha explicado oficialmente los motivos específicos, pero el anuncio insinuó tensiones pasadas. Liam Gallagher comentó que la relación entre los hermanos siempre fue más importante que el dinero y la fama.

POSIBILIDADES DE VOLVER A JUNTARSE: Está sucediendo. Las posibilidades de un nuevo álbum son inciertas.

Outkast

DISUELTA: Nunca se disolvieron oficialmente.

CUÁNTO DURÓ LA REUNIÓN: Varias actuaciones en 2014.

QUÉ SUCEDIÓ: A inicios de 2014, el dúo de hip hop Outkast hizo una gira por festivales en todo el mundo para conmemorar sus 20 años, luego de casi una década de pausa.

POSIBILIDADES DE VOLVER A JUNTARSE: André 3000, al ser consultado sobre nueva música, afirmó: “Nunca digo nunca... pero siento que ese tiempo ya pasó”.

The Velvet Underground

DISUELTA: 1973, aproximadamente.

CUÁNTO DURÓ LA REUNIÓN: Unos meses en 1993.

QUÉ SUCEDIÓ: La banda se disolvió lentamente tras la salida de Lou Reed y John Cale, aunque tuvieron algunas actuaciones en 1993.

POSIBILIDADES DE VOLVER A JUNTARSE: Es prácticamente imposible, ya que los miembros clave han fallecido.