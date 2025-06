Noem reafirma la política migratoria de Trump en medio de disputas sobre Guardia Nacional

LOS ÁNGELES (AP) — La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, se comprometió el jueves a continuar con las medidas de redadas migratorias implementadas durante la administración de Donald Trump, a pesar de los disturbios que han estallado en diferentes partes del país. Esta promesa llegó en un contexto tenso, donde un juez exigió a Trump devolver el control de la Guardia Nacional a California, pero un tribunal de apelaciones bloqueó provisionalmente esta orden, que debía hacerse efectiva el viernes. Se programó una audiencia sobre el tema en el Tribunal Federal de Apelaciones del Noveno Circuito para el próximo martes.

La restricción temporal dictada por el juez federal considera que el despliegue de la Guardia Nacional es ilegal y vulnera la Décima Enmienda de la Constitución, sobrepasando la autoridad que posee Trump. Es importante destacar que esta prohibición solo se aplica a los miembros de la Guardia Nacional, no así a los infantes de Marina que también fueron enviados para asistir a las protestas en Los Ángeles. El juez aclaró que no se pronunciaría sobre el despliegue militar del cuerpo de marines, dado que aún no se encontraban en la calle.

Gavin Newsom, gobernador de California, había solicitado al juez una suspensión inmediata del envío de soldados a colaborar con las redadas migratorias. En una conferencia de prensa posterior a la decisión judicial, Newsom manifestó que el evento representó una prueba para la democracia. En este contexto, afirmó que los efectivos de la Guardia Nacional serían devueltos a sus tareas anteriores al despliegue ordenado por Trump.

La portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, defendió la decisión de Trump, argumentando que ésta se realizó dentro de sus capacidades, y que la orden del juez podría comprometer la seguridad de los funcionarios federales. Destacó que el tribunal de distrito no tiene la potestad de desafiar la autoridad del presidente como comandante en jefe de las fuerzas armadas. Mientras tanto, diversas ciudades a nivel nacional se estaban preparando para grandes manifestaciones contra Trump planeadas para el fin de semana.

Noem también reiteró su compromiso con las redadas de inmigración, indicando que los agentes tienen identificados miles de objetivos. Durante una conferencia de prensa interrumpida por protestas, aseguró que estas acciones continuarían hasta restablecer la paz en las calles de Los Ángeles. Newsom, por su parte, ha manifestado que la intervención militar es parte de una estrategia más amplia de Trump para afectar normas cruciales de la democracia estadounidense y ha señalado que la activación de la Guardia Nacional ha intensificado las tensiones locales.

Los incidentes violentos han sido mínimos durante las protestas, cuya mayor parte ha transcurrido pacíficamente en el centro de Los Ángeles, especialmente cerca del Ayuntamiento y de un centro de detención federal. Sin embargo, en la tercera noche de un toque de queda instalado desde las ocho de la tarde, la policía arrestó a varios manifestantes que desobedecieron la orden de desalojo en el centro. Las fuerzas del Departamento de Seguridad Nacional utilizaron granadas de aturdimiento para dispersar a una multitud que se congregaba cerca de la prisión, generando pánico entre los asistentes.

Noem destacó que las redadas en Los Ángeles están sirviendo como un modelo para otras localidades del país, insistiendo en que no abandonarán la región a pesar de la resistencia y los ataques a los agentes. Afirmó que todos los individuos en el país sin autorización enfrentarían las consecuencias de las leyes aplicables, sin importar su estatus migratorio.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha movilizado a 5,000 efectivos de la Guardia Nacional ante posibles manifestaciones, mientras que gobernadores demócratas han expresado su preocupación por el despliegue de tropas, calificado como un abuso de poder. La policía de Los Ángeles reportó alrededor de 470 arrestos desde el inicio de las manifestaciones, donde se han registrado varias agresiones, incluyendo ataques contra los agentes de seguridad.