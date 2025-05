Modelo de OnlyFans logra acostarse con 1.000 hombres, pero maratón de 583 la hospitaliza

Annie Knight, una modelo de OnlyFans de 27 años, se volvió noticia tras completar un ambicioso objetivo: acostarse con 1.000 hombres en el transcurso de un año. Sin embargo, su última hazaña, que consistió en una maratón sexual con 583 personas en solo seis horas, culminó de manera inesperada, dejándola hospitalizada.

La joven, que ya había sido noticia por mantener relaciones sexuales con 600 hombres en 2024, había informado que su meta este año era significativamente más alta. La condición principal era que al menos la mitad de los participantes debían ser vírgenes, como informa el sitio Actualidad RT.

Después de organizar la actividad, Knight reveló que recibió alrededor de 2.000 inscripciones. A todos los interesados se les brindó la dirección y un horario para participar. En el día del evento, los 583 hombres que se presentaron estaban dispuestos a cumplir con su parte del reto. Según Knight, todos se retiraron satisfechos y sin arrepentimientos.

"Me sentí muy bien. Sentía que tenía poder, me sentía feliz", enfatizó la modelo. No obstante, tras el evento, comenzó a experimentar una hemorragia, lo que la llevó a buscar asistencia médica, compartiendo en sus redes que había estado sangrando mucho desde la actividad.

En una imagen publicada en sus redes sociales, aparecía vistiendo una bata azul de hospital y reflexionó sobre su experiencia: "Supongo que 583 chicos en un día no son tan buenos para tu cuerpo". Esta situación subraya el riesgo y las implicaciones de los retos que se exponen al público, en especial en actividades de este tipo.