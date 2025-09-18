Ministro de Cultura de Israel recorta fondos a premios de cine por polémica
El ministro Miki Zohar tomó esta decisión tras la victoria del filme "The Sea", que presenta la perspectiva de un niño palestino. Acusó a la película de ofender a los soldados israelíes.
JERUSALÉN (AP) — El ministro de Cultura de Israel retiró la financiación para la ceremonia de premios de cine más prestigiosa del país, afirmando que el ganador de este año a la mejor película “escupe” a los soldados israelíes.
Miki Zohar expresó que estaba tomando esta medida en respuesta a la victoria del martes del Premio Ophir para “The Sea”, la historia sobre un niño palestino de 12 años que se infiltra a Israel desde la Cisjordania ocupada para poder ver el mar por primera vez en su vida. La película será ahora la nominada de Israel para los Oscar.
En un comunicado en X, Zohar, miembro del partido Likud del primer ministro Benjamin Netanyahu, manifestó que estaba deteniendo la financiación para la ceremonia debido a lo que describió como la inclinación propalestina de la película y su representación de los soldados israelíes.
“Durante mi gestión, los ciudadanos de Israel no pagarán de sus bolsillos por una ceremonia vergonzosa que escupe a los heroicos soldados israelíes”, afirmó. “Los ciudadanos de Israel merecen que su dinero de impuestos se destine a lugares más importantes y valiosos”.
“No Other Land”, una colaboración entre cineastas israelíes y palestinos, ganó este año el Oscar al mejor documental. Esa película examina los esfuerzos de activistas palestinos para evitar que el ejército israelí demuela su comunidad en Cisjordania.
