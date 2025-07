Miles de estadounidenses perderían su seguro médico si se aprueba ley fiscal de Trump

WASHINGTON (AP) — Aproximadamente 11,8 millones de adultos y niños estarían en riesgo de perder su cobertura de salud si el paquete de políticas internas impulsado por los republicanos se convierte en ley.

Los efectos no serían inmediatos. El “Gran y Hermoso Proyecto de Ley” del Partido Republicano propone modificaciones que reducirían progresivamente la inscripción en programas federales como Medicaid y Obamacare durante un período de diez años, buscando extraer casi un billón de dólares de Medicaid, la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA) y el Programa de Seguro Médico para Niños.

Esta legislación podría revertir años de avances en las tasas de aseguramiento en EE.UU., logros que se han logrado a pesar de un gasto récord en atención médica financiada por el gobierno federal. Actualmente, cerca de 78 millones de adultos y niños están inscritos en Medicaid, mientras que 24 millones tienen cobertura a través de la ACA.

Medicaid es un programa federal-estatal administrado por los estados, que recibe nombres diversos, como Medi-Cal en California, BadgerCare en Wisconsin o MassHealth en Massachusetts.

A continuación, se presentan algunas formas en que las personas podrían perder su cobertura de salud debido al plan republicano:

Reverificación de ingresos más estricta para Medicaid y Obamacare

El plan de los republicanos establece que los estados deberán revisar cada seis meses los ingresos de los beneficiarios para determinar su elegibilidad para Medicaid.

Las personas sin hogar o en situación de tránsito podrían no recibir los avisos necesarios del gobierno para completar la documentación a tiempo, advirtió Martha Santana-Chin, directora ejecutiva de L.A. Care Health Plan, que brinda Medicaid a millones de residentes de Los Ángeles. Sin una respuesta adecuada, estos individuos podrían perder su cobertura.

“La realidad de vida de estas personas dificulta lidiar con un proceso burocrático y complejo”, señaló Santana-Chin.

Durante el período 2014-2019, aumentaron en Texas las verificaciones de elegibilidad de ingresos y miles de niños perdieron su cobertura en el estado. Además, críticos señalaron que estas verificaciones redundantes contribuyeron a que Texas presentara la tasa más alta de niños no asegurados en el país.

Asimismo, los estados también deberán verificar con mayor frecuencia las direcciones y los registros de defunción de los inscritos.

Las personas que tienen cobertura a través del mercado de la ACA enfrentan un mayor escrutinio sobre sus ingresos y podrían recibir sanciones si sus ganancias superan lo que declararon al inscribirse. También tendrán que esperar la validación del gobierno antes de acceder a la cobertura.

Esto contrasta con el sistema de cobertura basada en el empleo, donde las reinscripciones ocurren anualmente, salvo que se opten por no participar.

Inscripción infantil en riesgo

Los estados podrán demorar la inscripción de menores en el Programa de Seguro Médico para Niños en ciertas circunstancias.

Esto incluye impedir que los padres inscriban a sus hijos si tienen deudas en el pago de primas, que en algunos estados pueden alcanzar los 100 dólares al mes, según el análisis de KFF. Además, se permitirá imponer un período de espera para los niños que cambian de planes de seguro privado a Medicaid.

La administración del expresidente Biden prohibió que los estados obstaculizaran la inscripción de los menores por deudas o por un período de espera debido a transferencias de un seguro privado.

Dificultades para inmigrantes en el acceso a cobertura

La ley reduce la definición de quienes califican para un Obamacare más asequible, haciendo más complicado el acceso a miles de refugiados y solicitantes de asilo que ingresan anualmente a EE.UU.

Los estados que ofrecen Medicaid a inmigrantes que podrían no estar legalmente en el país recibirán menos fondos federales. Algunos estados permitían la inscripción de inmigrantes en Medicaid únicamente con fondos estatales. Sin embargo, la nueva legislación amenaza esa cobertura al reducir el porcentaje que el gobierno federal contribuye para todos los residentes legales del 90% al 80%.

Algunos estados podrían decidir eliminar completamente sus programas para inmigrantes en lugar de perder subvenciones federales. Por ejemplo, California ha anunciado una suspensión en las nuevas inscripciones para Medi-Cal financiado por el estado para inmigrantes, y Illinois interrumpió su programa este mes.

Requisitos laborales para Medicaid

Se prevé que muchas de las pérdidas de cobertura se deriven del nuevo requisito de trabajo propuesto por el Partido Republicano. Según la ley, personas de entre 19 y 64 años deberán trabajar, ser voluntarios o asistir a clases durante 80 horas al mes para ser elegibles para Medicaid. Las excepciones se aplican a personas con discapacidades, mujeres embarazadas y cuidadores de niños de 14 años o menos.

Algunos individuos podrían optar por no trabajar y renunciar a la cobertura, según lo expuesto por Michael F. Cannon, director de estudios de política de salud del Cato Institute, que es un grupo libertario de expertos. “Esto podría incentivar a quienes no valoran la cobertura a no inscribirse en Medicaid, lo cual ahorra recursos al gobierno”, comentó Cannon.

La mayoría de los beneficiarios de Medicaid actualmente trabaja, estudia, tiene discapacidad o actúa como cuidadores, lo que los exceptúa del nuevo requisito. Solo el 8% de quienes están inscritos no trabaja o no puede encontrar empleo.

Sin embargo, algunos perderán la cobertura aunque estén empleados debido a errores burocráticos, formularios incompletos o la falta de documentación. Verificar el empleo será complejo para aquellos sin acceso a internet, computadoras o teléfonos.

Así sucedió en Arkansas, donde se intentó imponer requisitos laborales en 2018, resultando en la pérdida de cobertura para 18,000 personas en solo siete meses. Posteriormente, un juez federal bloqueó la implementación de esta medida.

Complicaciones para quienes tienen Medicare y Medicaid

Millones de personas reciben servicios combinados de Medicare y Medicaid, generalmente debido a discapacidades.

El proyecto republicano revirtiendo requisitos establecidos por la administración de Biden para facilitar la inscripción en esos programas, incluyendo la obligación de inscribir automáticamente a aquellas personas que califican por recibir ingresos suplementarios por discapacidad.

“La eliminación de estas reglas y la falta de exigencia para que los estados realicen simplificaciones propiciará que algunas personas pierdan su cobertura por caer en la burocracia”, advirtió Jennifer Tolbert, directora de políticas de salud estatal en KFF.