Milagro en el aire: un pasajero sobrevive al accidente de Air India con 241 víctimas

El único sobreviviente del accidente de un avión de Air India que causó la muerte de 241 personas el jueves fue expulsado del fuselaje antes de aterrizar cerca de los restos del avión. Aparentemente desorientado y herido, el hombre pudo caminar hasta una ambulancia cercana en busca de ayuda, informaron médicos del hospital donde fue atendido.

Vishwashkumar Ramesh, un ciudadano británico de origen indio, fue atendido en el Hospital Civil de Ahmedabad. El Ministro del Interior de India, Amit Shah, se reunió con él para ofrecer apoyo y constatar su estado. El doctor Dhaval Gameti, a cargo de su atención, relató que Ramesh presentó múltiples heridas pero se encontraba fuera de peligro.

Según testimonios de Ramesh, el avión comenzó a descender abruptamente tras despegar y pronto se partió en dos, lanzándolo hacia afuera antes de una fuerte explosión. Mientras tanto, un video difundido por medios indios mostraba al sobreviviente ensangrentado alejándose del lugar del accidente, rodeado de personas que corrían hacia él.

Con su tarjeta de embarque aún en la mano, Ramesh relató a un periódico local que vio cuerpos y restos del avión dispersos por la escena. Confundido y asustado, comentó que su única opción fue levantarse y correr.

Ramesh viajaba a Londres acompañado de su hermano, y se comunicó con su familia en Leicester después del trágico suceso. Su primo, Ajay Valgi, indicó que la familia estaba aliviada por su estado, pero preocupada por el destino de su hermano. De acuerdo con Nayan Kumar Ramesh, el sobreviviente logró llamar a su padre poco después del accidente, informándole que se encontraba bien mientras se estrellaba.

“Llamó por video y dijo: ‘Oh, el avión se estrelló. No sé dónde está mi hermano. No veo a más pasajeros. No sé cómo estoy vivo’”, relató Kumar. Las autoridades continúan investigando las causas del accidente mientras el país asimila el dolor de la tragedia ocurrida en el aire.