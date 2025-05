Miguel Amaya, receptor de los Cachorros, será colocado en la lista de lesionados

CINCINNATI (AP) — El receptor panameño Miguel Amaya de los Cachorros de Chicago será colocado en la lista de lesionados tras sufrir una distensión en el oblicuo izquierdo durante el partido del sábado contra los Rojos de Cincinnati.

En declaraciones posteriores a la derrota por 6-4, el mánager Craig Counsell indicó que Amaya se someterá a pruebas de imagenología en Chicago el lunes o martes.

La lesión ocurrió en la quinta entrada cuando hizo un lanzamiento a segunda base para tratar de out a Elly de la Cruz, campocorto de los Rojos, quien había robado la base. “Era mi lanzamiento habitual a la segunda base, pero sentí algo extraño”, explicó Amaya tras el encuentro. “Sufrí incomodidad y, lamentablemente, no pude seguir en el juego. Es triste estar fuera, no sé cuánto tiempo estaré. Esperaremos los resultados y así individualizaremos la situación”.

Amaya fue un destacado prospecto para los Cachorros antes de sufrir una cirugía Tommy John en su codo derecho en 2021, que fue seguida de un esguince de tobillo y una fractura de Lisfranc en su pie izquierdo un año después.

El panameño presenta un promedio de .286 en 27 juegos, con cuatro jonrones y 25 carreras impulsadas. Ha compartido la tarea de receptor con Carson Kelly.

“Ha estado jugando muy bien y ha aportado hits importantes. Esperamos lo mejor para él”, agregó Counsell acerca de Amaya.

En el encuentro, Kelly aportó dos hits, incluyendo un jonrón que impactó el poste de foul del jardín izquierdo al inicio de la novena entrada. Está bateando para .301 y tiene nueve jonrones, colocándose en el tercer lugar entre los receptores de la MLB.

Es posible que los Cachorros convoquen a Moisés Ballesteros o Reese McGuire para reemplazar a Amaya. Ballesteros es considerado un prospecto destacado dentro de la organización y tuvo un reciente desempeño notable en las grandes ligas, bateando 16 hits en 3 juegos y 3 carreras impulsadas. McGuire regresó a los Cachorros a principios de esta semana con un contrato de ligas menores tras haber sido liberado anteriormente.