Microsoft despide a un trabajador por interrumpir discurso del CEO en protesta a Israel

SEATTLE (AP) — Microsoft decidió despedir a un ingeniero de software tras interrumpir un discurso del CEO Satya Nadella durante la conferencia anual Build, en Seattle. La acción de Joe Lopez se produjo en respuesta a las controversias sobre la colaboración de la empresa con el ejército israelí, en particular en relación a los eventos en Gaza.

Lopez gritó durante los primeros momentos de la presentación del lunes y fue inmediatamente escoltado fuera del lugar. Posteriormente, envió un correo electrónico a sus compañeros, cuestionando cómo se utilizaba la plataforma de computación en la nube Azure en el conflicto.

El incidente marcó el inicio de numerosas interrupciones a lo largo del evento, donde manifestantes propalestinos también se congregaron fuera del recinto. Al menos tres charlas de ejecutivos fueron interrumpidas y el audio de una transmisión en vivo se cortó brevemente en respuesta a las protestas.

Este no es el primer despido de Microsoft relacionado con protestas sobre su operación en Israel. Anteriormente, la compañía había tomado medidas similares contra otros empleados que expresaron su oposición a las prácticas de la empresa durante una celebración del 50 aniversario en abril.

La semana pasada, Microsoft admitió haber proporcionado servicios de inteligencia artificial al ejército israelí para el conflicto en Gaza, pero aseguró que no había evidencia de que sus tecnologías se utilizaran para atacar o dañar a personas en esa región.

El grupo de defensa No Azure for Apartheid, integrado por actuales y ex-empleados, reportó que Lopez recibió una carta de despido tras su acto de protesta, aunque no pudo abrirla. Este grupo también afirma que Microsoft ha limitado la comunicación interna que menciona términos como 'Palestina' y 'Gaza'.

Hasta el momento, Microsoft no ha respondido a las solicitudes de comentarios acerca de las recientes protestas. La conferencia, que reúne a miles de desarrolladores de software, concluirá el jueves.