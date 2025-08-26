Manifestantes ocupan oficina de presidente de Microsoft en protesta por nexos con Israel

FOTO: Manifestantes ocupan oficina de presidente de Microsoft en protesta por nexos de empresa con Israel

REDMOND, Washington, EE.UU. (AP) — La policía arrestó a siete personas el martes después de que ocuparan la oficina del presidente de Microsoft, Brad Smith, como parte de una serie de protestas por los vínculos de la empresa con el ejército de Israel durante la guerra en Gaza, según informaron los organizadores.

Entre los arrestados se encontraron empleados y exempleados de Microsoft, afirmó el grupo de protesta No Azure for Apartheid. Azure es la principal plataforma de computación en la nube de Microsoft, y la empresa dijo que revisa el reporte de un periódico británico de este mes que indica que Israel la ha utilizado para facilitar ataques contra objetivos palestinos.

Los manifestantes podían verse en una transmisión en vivo de Twitch mientras los policías se acercaban para arrestarlos. El video mostró a otro grupo reunido afuera.

Durante una rueda de prensa el martes por la tarde, Smith dijo que dos de los arrestados eran empleados de Microsoft.

Dieciocho personas fueron arrestadas en una protesta similar en una plaza en la sede la semana pasada. El grupo había protestado contra la empresa durante meses. En mayo, Microsoft despidió a un empleado que interrumpió un discurso del director general Satya Nadella, y en abril despidió a otros dos que interrumpieron la celebración del 50mo aniversario de la empresa.

Las demandas del grupo incluyeron que la empresa corte lazos con Israel y pague reparaciones a los palestinos.

El periódico británico The Guardian informó este mes que el ejército de Israel había utilizado la plataforma de computación en la nube Azure de Microsoft para almacenar datos de llamadas telefónicas obtenidos a través de espionaje a palestinos en Gaza y Cisjordania.

Microsoft dijo que contrató a un bufete de abogados externo para investigar las acusaciones, pero que sus términos de servicio prohibirían tal uso.

“Hay muchas cosas que no podemos hacer para cambiar el mundo, pero haremos lo que podamos y lo que debemos”, dijo Smith a los periodistas en una rueda de prensa tras los arrestos del martes. “Eso comienza asegurándonos de que nuestros principios de derechos humanos y términos contractuales de servicio se respeten en todas partes, por todos nuestros clientes en todo el mundo”.

A principios de este año, The Associated Press reveló detalles no reportados previamente sobre la estrecha colaboración de Microsoft con el Ministerio de Defensa de Israel, que utiliza Azure para transcribir, traducir y procesar inteligencia recopilada a través de espionaje en masa. La AP informó que los datos pueden ser cotejados con sistemas internos de Israel habilitados por IA para ayudar a seleccionar objetivos.

Tras el informe de la AP, Microsoft dijo que una revisión no encontró evidencia de que su plataforma Azure y tecnologías de inteligencia artificial se usaran para atacar o dañar a personas en Gaza. Microsoft no compartió una copia de esa revisión, pero afirmó que compartiría los hallazgos de la revisión realizada a raíz del reporte de The Guardian cuando esté completa.

En la declaración del martes, los grupos de protesta afirmaron que sus acciones eran “para protestar por el papel activo de Microsoft en el genocidio de los palestinos”.

Lectura rápida

¿Quiénes fueron arrestados en la protesta? Siete manifestantes, entre ellos empleados y exempleados de Microsoft, fueron arrestados. Brad Smith reconoció que dos eran empleados actuales.

¿Qué exigieron los manifestantes? Exigieron que Microsoft cortara lazos con Israel y pagara reparaciones a los palestinos.

¿Qué relación existe entre Microsoft y Israel? The Guardian informó que el ejército de Israel utilizó la plataforma Azure para almacenar datos de llamadas telefónicas obtenidos por espionaje a palestinos.

¿Qué dijo Smith tras los arrestos? Manifestó que Microsoft hará lo que sea necesario para asegurar el respeto a los derechos humanos y principios contractuales en el mundo.

¿Qué medidas tomó Microsoft ante las acusaciones? Contrató un bufete de abogados para investigar las acusaciones y afirmó que sus términos de servicio prohíben el mal uso de sus plataformas.