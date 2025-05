Luis Robert Jr. atraviesa un comienzo complicado con las Medias Blancas de Chicago

CHICAGO (AP) — Luis Robert Jr. no está preocupado por la fecha límite de canjes, ya que su rendimiento actual con las Medias Blancas de Chicago lo tiene concentrado en mejorar. “Creo que en este momento, considerando cómo va mi temporada, no creo que nadie se arriesgue conmigo”, reconoció el cubano. “Solo me enfoco en intentar mejorar. No puedo pensar en otra cosa”.

El jardinero ha tenido un inicio complicado en su sexta temporada con Chicago, alcanzando un promedio de .186, con cinco jonrones y 17 carreras impulsadas. Su OPS es de .589, y ha acumulado 52 ponches en 44 encuentros.

A pesar de sus problemas al bate, Robert se mantiene sólido en el campo, siendo galardonado con el Guante de Oro como jardinero central en su año de novato en 2020. Antes de enfrentar a los Marineros el martes por la noche, lideraba la liga con 17 robos.

El joven jugador de 27 años se siente frustrado por su falta de éxito en el plato. “Sí, por supuesto. Todos aquí trabajan arduamente todos los días. Cuando te esfuerzas y los resultados no llegan, es desalentador. Te sientes un poco triste, seguro”, expresó.

Robert ha sido un tema frecuente en conversaciones sobre canjes, sin embargo, las Medias Blancas, actualmente en último lugar, no han encontrado la propuesta adecuada para un jugador que aún tienen bajo contrato hasta 2027, con opciones de club por 20 millones para las próximas dos temporadas y una cláusula de rescisión de dos millones.

Si Robert logra mejorar su juego, podría convertirse en un codiciado bateador en el mercado de traspasos durante la fecha límite del 31 de julio, aunque hasta el momento no ha mostrado señales de cambio positivo.

“Hemos discutido su situación. Como observador, se nota que tiene una mentalidad agresiva en las bases y en el campo, pero a veces parece indeciso al bate”, comentó Will Venable, el manager de primer año de los Medias Blancas.

Venable añadió: “Se trata de asegurarnos de que se sienta respaldado. Al mismo tiempo, debemos desafiarlo a hacer los ajustes pertinentes para mejorar, y es evidente que está trabajando en ello”.

Considerado una estrella emergente hasta el 2023, cuando terminó la temporada con un promedio de .264, 38 jonrones, 80 carreras impulsadas y 20 robos, Robert se vio limitado el año pasado a 100 juegos por una distensión en el flexor de la cadera. En ese período, experimentó una sequía de jonrones que duró 34 juegos, la más larga de su carrera, terminando el año con un .224 de promedio.

Robert atribuye su lento comienzo esta temporada a sobrepensar y a problemas de sincronización. “Me siento bien en la jaula y durante mi rutina previa al juego, pero no están saliendo los resultados deseados durante los partidos. Me siento satisfecho con mi preparación”, explicó.

La situación de Robert se agrava en un equipo que finalizó la temporada anterior con un récord de 41-121, el peor en la historia de las Grandes Ligas desde 1900. Tras la derrota ante Seattle, el equipo cayó a 14-34.