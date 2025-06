Los Premios BET celebraron su 25º aniversario con artistas como Doechii y Mariah Carey

LOS ÁNGELES (AP) — La 25ª edición de los Premios BET se llevó a cabo en una noche repleta de estrellas y momentos significativos, un evento que combinó comedia, emociones y reclamos por justicia.

La gala, de cinco horas de duración, logró entrelazar entretenimiento y propósito social. El discurso con poder de Doechii, la emotiva reflexión de Jamie Foxx y la apertura cómica de Kevin Hart hicieron de la ceremonia un hito memorable.

Desde temprano en el evento, Doechii destacó tras recibir el galardón a mejor artista femenina de hip hop. Utilizó su discurso para abordar las redadas de inmigración y la represión de protestas, temas que se encontraban a solo millas del centro de la ceremonia. Esto aportó una dimensión de urgencia y trascendencia al evento, que trasciende su carácter festivo al honrar la excelencia afroamericana y su impacto en la sociedad.

Al recibir su primer premio BET, Doechii no solo reconoció a sus compañeras nominadas, sino que también llevó la conversación hacia las problemáticas sociales que afectan a la comunidad. “Hay ataques despiadados que generan miedo en nuestras comunidades”, afirmó. “Es crucial que use mi voz como artista para recordar a todos que todos merecemos vivir en un entorno de esperanza y no de ansiedad”.

Las palabras de Doechii resonaron en el Teatro Peacock, donde se realizó la transmisión en vivo y generaron aplausos entusiastas del público presente.

Además de la poderosa actuación de Doechii, fueron otorgados los Premios Ultimate Icon a Jamie Foxx, Mariah Carey, Snoop Dogg y Kirk Franklin por su notable impacto en el entretenimiento y en sus comunidades. Foxx, visiblemente emocionado, reflexionó sobre su experiencia de salud reciente. “Cuando vi el tributo in memoriam, pensé: ‘Eso podría haber sido yo’”, compartió, agradecido por su segundo chance. “Cada oración tuvo su peso. No puedo dejar de dar amor y gratitud”.

Mariah Carey, a su vez, recibió el galardón en un momento emotivo, destacando la importancia de aceptarse a sí misma y no vivir a la sombra de las expectativas ajenas. “Al final, decidí que la vida es demasiado breve para buscar la validación de los demás”, comentó entre lágrimas.

El evento fue también una plataforma para que artistas como Snoop Dogg y Kirk Franklin compartieran su perspectiva sobre el legado que construyen y el significado auténtico de ser un ícono en el mundo del hip hop. Mientras Franklin agradeció, recurrió a la fe, expresando que su reconocimiento es un reflejo de la gracia divina.

El anfitrión, Kevin Hart, adornó la ceremonia con su humor característico, regalando momentos de risa y reflexión al mismo tiempo. Introdujo la velada con ingenio y calidez, destacando la importancia de reír incluso cuando la vida presenta desafíos.

Kendrick Lamar se destacó en la noche llevando el trofeo de Álbum del Año por su aclamada producción “GNX”, consolidando su lugar en el hip hop contemporáneo.

Los Premios BET también ofrecieron homenajes a presentadores y shows icónicos de la cadena, celebrando un legado que comenzó hace más de dos décadas.

En conclusión, la noche no solo celebró a los ganadores, sino que se erigió como un llamado a la acción, recordando a todos la importancia de luchar por la justicia y la equidad en la sociedad actual.