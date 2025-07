Los negocios de Diddy se tambalean tras su condena por prostitución y escándalos

NUEVA YORK (AP) — Sean “Diddy” Combs fue condenado por un delito relacionado con la prostitución, pero fue absuelto el miércoles de los cargos de tráfico sexual y crimen organizado que podrían haberlo llevado a prisión de por vida.

El resultado mixto de su juicio llegó tras tres días de deliberaciones. Combs, de 55 años, enfrenta una posible condena de hasta diez años, lo que podría poner fin a su carrera como ejecutivo musical, empresario de moda y estrella de televisión.

Los fiscales presentaron un oscuro retrato del magnate, resaltando un presunto patrón de violencia que incluía fiestas sexuales con drogas, que él denominaba “freak-offs” o “noches de hotel”.

A continuación, un repaso sobre cómo su imperio empresarial y su imagen pública se han desmoronado ante las acusaciones.

El colapso del imperio empresarial de Combs

Antes de su arresto y las acusaciones en su contra, los principales negocios de Combs habían comenzado a desmoronarse: renunció y luego vendió totalmente Revolt TV, lanzada en 2013, que ofrecía programación enfocada en cultura hip hop, música R&B, justicia social y documentales.

Además, perdió un acuerdo para una serie de telerrealidad con Hulu y su icónica marca de moda Sean John desapareció de los estantes de Macy’s.

El escándalo se intensificó tras la divulgación de materiales en los que se le veía agrediendo a su exnovia Cassie en 2016, lo que llevó a la ciudad de Nueva York a revocar su llave ceremonial, Peloton a retirarle su música, la Universidad de Howard a quitarle su título honorífico y su escuela charter en Harlem a cortar lazos.

El año pasado, Combs resolvió una disputa legal con Diageo, renunciando al control sobre sus marcas de licores más lucrativas, Ciroc y DeLeón. A pesar de la caída de varios de sus emprendimientos, su catálogo musical permanece intacto.

La situación actual de su música

Bad Boy Records, que representa a íconos de los años 90 como The Notorious B.I.G. y Faith Evans, mantuvo su relevancia con lanzamientos destacados antes de su arresto.

En 2023, lanzó “The Love Album: Off the Grid”, su primer álbum en solitario en casi 20 años, y Janelle Monáe también lanzó su aclamado “The Age of Pleasure” a través de su sello, ambos nominados a los Grammy.

Antes de este lanzamiento, hubo un importante giro al devolver los derechos de publicación a ex artistas y compositores, tras ser criticado por su gestión de contratos en el pasado.

A pesar de operar, Bad Boy Records ha sentido el impacto de las controversias legales que afectan a Combs, con la falta de anuncios sobre lanzamientos importantes. Recientemente, un EP sorpresa titulado “Never Stop”, interpretado por su hijo King Combs y Ye (anteriormente Kanye West), fue lanzado en apoyo al magnate a través de Goodfellas Entertainment.

Riesgos a la fortuna de Diddy

Combs enfrenta varias demandas de personas que afirman ser víctimas de abuso físico o sexual. Ya acordó pagar 20 millones de dólares a una acusadora, su exnovia Cassie, pero la mayoría de las otras demandas siguen activas. Las consecuencias económicas son inciertas, ya que no está claro cuántas prosperarán ni cuáles serán los costes legales. Combs y sus abogados han negado las acusaciones, considerándolas un intento de obtener un gran pago.

Los fiscales federales, también, han indicado que si Combs es condenado, buscarían que renuncie a cualquier activo utilizado para sus crímenes, aunque no revelarán los detalles hasta finalizar el juicio.

Rendimiento de su música en streaming

A pesar de la tormenta legal, su catálogo musical sigue disponible en plataformas como Spotify y Apple Music, sin que se haya abordado públicamente cómo se presentará su música si es condenado. De hecho, su música vio un aumento del 20% en streaming en EE.UU. entre abril y mayo de 2025, coincidiendo con momentos clave del juicio. Sin embargo, hubo una ligera reducción del 5 al 10% en junio.

El streaming constituye sólo una parte de los ingresos de los artistas, calculándose a través de un complejo proceso de “streamshare”. Generalmente, los artistas reciben muy poco de los ingresos generados.

El futuro de negocios como Sean John

Sean John, lanzada en 1998, ha quedado casi inactiva, y su presencia en grandes minoristas como Macy’s ha desaparecido, sin señales de un relanzamiento cercano. En 2023, Combs lanzó Empower Global, un mercado en línea destinado a potenciar empresas de propiedad negra, respaldado con una inversión de 20 millones de dólares.

La plataforma debutó con 70 marcas y planeó incorporar más de 200 para fin de año. Sin embargo, varias marcas han cortado lazos con Empower Global, citando un rendimiento decepcionante y preocupaciones sobre las acusaciones de Combs.

Este informe fue contribuido por Maria Sherman, escritora de música de AP.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.